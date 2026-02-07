Primeros pasos para una de las obras más esperadas en Corvera: arranca el proceso administrativo para la nueva rotonda de Las Vegas

Una de las obras más esperadas tanto por los vecinos de Las Vegas, la rotonda en el cruce de la AS-17 con las calles Estebanina y Primero de Mayo, empieza a dar sus primeros pasos. Tras el acuerdo entre el Ayuntamiento de Corvera y el propietario de la Casa de Postas, mediante el cual el propietario cede el edificio, se va a dar inicio al proceso administrativo para la adjudicación de la obra, un proyecto que costará 350.000 euros, financiación ya consignada en los presupuestos municipales. Esta actuación se considera, por parte del consistorio, estratégica para mejorar tanto la movilidad y también la imagen en el principal acceso a uno de los núcleos más poblados de Corvera. Los trabajos, tanto de derribo del edificio, como la posterior construcción de la glorieta, están previstos que se desarrollen a lo largo de este año, siempre y cuando el proceso administrativo siga su curso normalmente.

Esta actuación permitirá sustituir el actual cruce por una glorieta, sin semáforos, que ordenará el tráfico entre la carretera autonómica AS-17 y las calles urbanas del entorno, mejorando la fluidez de circulación y reduciendo los riesgos en un punto especialmente transitado. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, subrayó que «con este paso iniciamos por fin un proceso largamente esperado por los vecinos y vecinas de Las Vegas. La rotonda no es solo una obra de tráfico, es una intervención clave para la reordenación urbana, mejora de la estética y de la seguridad de una de las zonas más importantes del concejo». La glorieta contará con una isleta central de 15 metros de diámetro y calzada de 8,5 metros, y con ella se reorganizarán los accesos desde la AS-17 y las calles Estebanina y Primero de Mayo. La intervención incluye también la mejora de aceras, la creación de itinerarios accesibles, nueva señalización, alumbrado público, mobiliario urbano y la reposición de servicios afectados. En la calle Primero de Mayo se mantendrá un carril único de circulación con aceras accesibles a ambos lados, mientras que en Estebanina habrá una nueva acera y una rampa adaptada para salvar el desnivel existente. El plan de obra prevé una ejecución por fases para minimizar las afecciones al tráfico y a la actividad diaria del entorno.

Fernández destacó que la rotonda responde a «una vieja aspiración de la parroquia más poblada de Corvera y a la necesidad de dar una solución definitiva a la única calle de Las Vegas que concentra vial de entrada y salida». El Regidor explicó que el inicio de los trámites administrativos permitirá avanzar hacia la licitación de las obras, sin concretar aún plazos, aunque apuntó que «si el procedimiento discurre con normalidad, el objetivo es que los trabajos puedan desarrollarse los primeros meses de este año, en cuanto las condiciones técnicas y administrativas lo permitan».

La construcción de la rotonda ha estado condicionada durante décadas por la complejidad urbanística del entorno y por la presencia de edificaciones que impedían una solución adecuada al cruce. En particular, la Casa de Postas, declarada en ruina en 2014, se convirtió en el principal obstáculo para abordar la actuación. El acuerdo entre el Ayuntamiento y el propietario del inmueble, que contempla su cesión, anticipada y gratuita, y posterior demolición, ha permitido desbloquear una situación que llegó a generar numerosos procedimientos judiciales y que había frenado el desarrollo de la zona.