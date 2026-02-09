El Ayuntamiento de Corvera desarrolla un protocolo municipal para cumplir la Ley de Protección a la Infancia

Corvera se ha convertido en uno de los primeros concejos asturianos en abordar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia desde una perspectiva integral y transversal. Para ello, el Ayuntamiento ha avanzado en este tema con el desarrollo de un protocolo municipal propio para asegurar el cumplimiento de esta obligación legal.

Esta ley establece que las administraciones locales deben contar con protocolos específicos de prevención, detección y actuación frente a cualquier forma de violencia hacia niños y adolescentes. En otros municipios las medidas solo se limitan a ámbitos concretos, como puede ser el deportivo, o se integran de forma general en planes no desarrollados. Por eso, desde el Ayuntamiento de Corvera dicen apostar por un modelo municipal completo, que abarque tanto el ámbito institucional como el tejido asociativo del concejo.

Aseguran un trabajo en doble línea de actuación, donde la primera se adherirá al protocolo marco impulsado por la Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias. Mientras tanto, la segunda trabajará en paralelo el desarrollo de un protocolo local específico, adaptado a las necesidades del municipio y a los distintos espacios en los que se relacionan los menores: cultura, ocio y tiempo libre, así como el ámbito de la acción social.

Para ello se han constituido grupos de trabajo técnicos interdisciplinares, integrados por personal de las áreas de Cultura y Deportes, Acción Social y Juventud. Ellos serán los encargados de definir los procedimientos, circuitos de actuación y necesidades formativas asociadas a la implantación del protocolo.

El Ayuntamiento de Corvera habilitará todos los servicios necesarios para que todas las entidades deportivas, culturales y de ocio y tiempo libre que colaboran con el municipio puedan acceder a la información y capacitación exigidas por la normativa, pues la formación obligatoria será uno de los ejes fundamentales del proceso. Además, a través de la plataforma municipal de formación online se habilitará un nuevo módulo específico sobre la ley, que permitirá la obtención de certificado de delegado de protección. Esta figura será obligatoria en cada entidad que trabaje con menores.

Todo el personal municipal que mantenga contacto directo y habitual con niños y adolescentes deberán realizar formación específica de carácter obligatorio. El calendario de trabajo prevé que el sistema completo de protocolos y formación esté operativo a lo largo del año. De esta forma, se garantiza que tanto el personal municipal como las entidades colaboradoras cuenten con las herramientas, conocimientos y procedimientos necesarios para asegurar una protección integral de la infancia y la adolescencia en Corvera.