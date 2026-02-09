Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Fidel Gago Asensio, pionero del comercio en Las Vegas

Murió a los 96 años tras una vida dedicada a su negocio

EL ENTORNO DEL TANATORIO DE SAN CRISTOBAL / MARIA FUENTES

I. G.

Las Vegas

El comercio de Corvera ha perdido a uno de sus pioneros. Fidel Gago Asensio ha fallecido a sus 96 años. El responsable del bazar Gago y posteriormente de un negocio de electrodomésticos fue de los primeros en dinamizar las calles de Las Vegas, un barrio que comenzó a crecer merced al impulso de la siderurgia en la comarca avilesina.

Deja dos hijos y tres nietos tras una intensa vida dedicada al sector del comercio. Su capilla ardiente está instalada en la sala 2 del tanatorio de San Cristóbal, en Avilés. Allí se oficiará este martes la celebración de la palabra, en la sala multiconfesional, a partir de las 13.00 horas.

Posteriormente, el cadáver será trasladado al panteón familiar situado en el cementerio parroquial de San Vicente de Trasona, en Corvera, donde recibirá sepultura.

