La Fiscalía pide 13 años de cárcel para un hombre acusado de vender droga a cambio de herramientas en Avilés

La Fiscalía del Principado de Asturias pide en total 13 años de cárcel para un hombre acusado de vender sustancias estupefacientes en las inmediaciones de su domicilio en Avilés, así como por receptación y tenencia ilícita de armas. El acusado, a cambio de los estupefacientes, pedía herramientas y otros útiles para la construcción que empleaba en sus trabajos de edificación y desbroce de fincas. El juicio oral está previsto para este martes 10 de febrero y será en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en Oviedo, a partir de las 10.00 horas.

Fue el día 30 de noviembre de 2021 cuando, por orden del Juzgado de Instrucción nº4 de Avilés, se entró y registró el domicilio del acusado, así como en una autocaravana de su propiedad, una caseta y un inmueble en ruinas en Corvera. Allí se incautaron cocaína, resina y cogollos de cannabis, además de 21.230 euros en efectivo, dispositivos electrónicos, material para la distribución de droga y herramientas de procedencia ilícita como arneses, caretas, taladros, radiales o motosierras, valoradas en 9.730 euros. Además, se estima que el valor de la droga intervenida cuesta más de 10.000 euros en el mercado ilícito.

Además, la Policía Nacional también se encontró con numerosas armas blancas. Entre ellas, navajas, una defensa extensible, un puño americano, un machete, varias catanas e incluso diversas armas de fuego y municiones. El acusado, en el momento de los hechos, no contaba con licencia o permiso de armas.

La Fiscalía, tras analizar los hechos, considera que estos constituyen cuatro delitos. Por ello, solicita una pena total que incluye cinco años de prisión y una multa de 15.513,3 euros por un delito contra la salud pública; dos años de prisión, además de la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, por un delito de receptación y tenencia de armas prohibidas; y, finalmente, cuatro años más de prisión por un delito de depósito de municiones y armas de fuego reglamentadas.