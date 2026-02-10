El Antroxu de Corvera tendrá la fantasía como hilo conductor

Corvera ya tiene todo listo para celebrar su Antroxu, en el que jugará un papel especial la magia y la fantasía, que son el hilo conductor de la programación del concejo para esta celebración que se extenderá desde este miércoles hasta el próximo martes 17. "El Antroxu refuerza la identidad del concejo y pone en valor nuestras tradiciones, adaptándolas a los nuevos tiempos. Este Antroxu 2026 es el resultado de una política cultural que prioriza la participación, la descentralización y el acceso igualitario a la cultura, llevando la programación a todos los núcleos del municipio y pensándola para todas las edades”, indicó el alcalde de Corvera, Iván Fernández, durante la presentación de los actos en el centro comercial Parque Astur de Trasona.

Actividades destacadas en Trasona, Cancienes y Las Vegas

Las actividades comenzarán este miércoles con una exposición de carteles infantiles del Antroxu y que podrá visitarse hasta el próximo día 20 en el centro comercial de Trasona. La programación seguirá el viernes 13 de febrero, con una doble cita: a las 18.00 horas en el Teatro La Lechera de Cancienes acogerá una gala antroxera con el "Payaso Tato", y ya por la noche, a las 20.30 horas, el Antroxu se trasladará al centro cívico de Trasona con los bailes populares, amenizados por "Pepo".

El sábado 14 habrá animación circense de la mano de "Tonígrafo" al mediodía en el centro comercial Parque Astur, que precederá a la entrega de premios del concurso de carteles escolares de Antroxu. El Llar se convertirá por la tarde en una pista de baile amenizada por "Vane y Berto" y su actuación prevista para las 18.30. La jornada finalizará con el tradicional baile d'Antroxu a las 23.00 horas que incluye concursos de disfraces de adultos en una actividad organizada por la asociación de amas de casa “El Llar” en colaboración con el Ayuntamiento de Corvera.

El Desfile y concurso d’Antroxos: El plato fuerte del domingo

El domingo 15 será el día del Desfile y concurso d’Antroxos. Partirá a las 17.00 y recorrerá las principales calles de Las Vegas, que se llenarán de comparsas, disfraces y personajes mágicos para finalizar en el Teatro El Llar. También el domingo por la tarde, La Lechera de Cancienes acogerá una nueva sesión de bailes populares, en esta ocasión con el grupo "Becuadro".

La programación sigue el lunes 16 con actividades pensadas para el público infantil y familiar. Así, a las 12.00 horas, el centro cívico de Trasona será escenario del Antroxu de la parroquia, con animación infantil y por la tarde, a las 18.00 horas, El Llar acogerá la II Gala Antroxera con "Susana Show". El Antroxu concluirá el martes 17 con más actividades infantiles como las previstas en el centro cultural de Los Campos a las 12.00 horas y en La Lechera de Cancienes a las 18.00 horas.

Noticias relacionadas

Un modelo de gestión cultural participativo

“La implicación de los centros escolares, asociaciones y colectivos locales demuestra la fortaleza de Corvera como concejo activo y comprometido, y es una pieza clave de nuestro modelo de gestión cultural. También queremos agradecer a ParqueAstur su ayuda y patrocinio, que han sido fundamentales para hacer posible este Antroxu. Por ello, con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso con unas fiestas públicas abiertas, inclusivas y de calidad, que dinamizan la vida social y económica del municipio y convierten el Antroxu en un espacio de encuentro, convivencia y orgullo colectivo”, concluyó Iván Fernández.