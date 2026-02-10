Últimos días para visitar la exposición "Aura" en Parque Astur
La muestra situada en la plaza Peña Ubiña del centro comercial será clausurada el viernes
I. G.
Parque Astur acoge desde el pasado día 7 una exposición artística que lleva el título de "Aura", situada en la plaza Peña Ubiña del centro comercial de Trasona. La muestra reúne a varios artistas contemporáneos cuyas obras exploran conceptos como la identidad, la emoción y la percepción, a través de distintos lenguajes y técnicas visuales.
Arte contemporáneo en Trasona: Retratos y paisajes
Incluye retratos, paisajes y otros lenguajes de arte contemporáneo. Una selección de obras que sorprende por su variedad, técnica y capacidad para conectar con el espectador desde distintas emociones que podrá visitarse hasta el próximo viernes día 13.
Éxito de visitantes en la exposición "Aura"
Según apuntan desde el centro comercial, la exposición artística "Aura" se ha convertido en uno de los puntos más llamativos del centro durante los últimos días, atrayendo a numerosos visitantes que se detienen a observar las obras y a conectar con las diferentes propuestas artísticas que conforman la muestra.
