¿Qué es lo principal?

Lo primero que lo de Indra sea verdad para los terrenos de Baterías, pero uno empieza a ver cómo antes de conocer el proyecto en sí, ya se empieza a opinar sin saber en realidad en qué consiste el proyecto en sí, que es lo importante.

Si es bueno, pues apoyar el proyecto en sí, tenemos que pensar en estos momentos que todo lo que vaya relacionado con armamento tiene futuro "nos guste o no nos guste".

Lo que hay que exigir es la creación de empleo de calidad, por ejemplo, que las naves de almacenes se destinen a I+D como estaba previsto y Arcelor quería. Con mayor motivo sería ahora si viniera Indra.

En la antigua Telefónica se pueden instalar todas las oficinas como estaban antiguamente, Química del Nalón que cumpla con su compromiso, y a partir de ahí, Indra presente de verdad lo que va hacer, y si es interesante para la comarca y para Asturias, que se apoye el proyecto.

No se empieza como siempre que si son galgos o podencos.