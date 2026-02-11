Talan dos árboles en Nubledo para garantizar la seguridad vial en la carretera vieja a Oviedo

El Ayuntamiento de Corvera se aferra al refrán "vale más prevenir que curar" para garantizar la seguridad vial de la carretera regional más transitada del concejo, la "vieja" a Oviedo. Los servicios municipales han procedido este miércoles a una tala de dos árboles de gran envergadura y situados a pocos metros de la fuente de La Consolación, junto a la AS-17. "El Ayuntamiento ha actuado de manera preventiva para evitar cualquier incidente que pudiera tener consecuencias”, ha declarado el alcalde de Corvera, Iván Fernández, durante la visita que ha hecho a los trabajos en compañía del teniente de alcalde y concejal de Obras de Corvera, Jorge Suárez.

Gestión del tráfico y cortes en la carretera vieja a Oviedo

Toda actuación próxima a un vial tan transitado como el de la carretera vieja a Oviedo a su paso por Nubledo conllevara ciertos cortes de tráfico. Los trabajadores municipales, conscientes de esa circunstancia, desarrollaron la labor de una manera ágil. Es más, según precisaron desde el Ayuntamiento de Corvera, el "impacto sobre la circulación fue el mínimo imprescindible", es decir, un corte de carretera de unos quince minutos y coordinado por los agentes de la Policía Local. Posteriormente, habilitaron pasos alternativos mientras se desarrollaba la intervención a pie de carretera.

Riesgo de caída y condiciones meteorológicas adversas en Nubledo

Ambos árboles están situados en plena recta y en una zona próxima a la subida que da acceso a la casa consistorial de Nubledo. El Ayuntamiento ha comprobado, apoyado en informes técnicos municipales, el riesgo de caída de esos árboles en una zona catalogada por de intensidad media viaria, es decir, por la que circulan miles de vehículos cada día. La decisión de la tala en este momento ha venido motivada por el temporal de fuertes vientos.

Inversión en el Bosque Nubleo y prevención de accidentes

El Ayuntamiento de Corvera ha llevado a cabo esta mañana la tala de dos árboles de gran envergadura situados en la parcela municipal conocida como el Bosque Nubleo, junto a la Fuente de la Consolación, al lado de la carretera AS-17. Los trabajos han supuesto una inversión de 2.000 euros para el Ayuntamiento. "Nuestra prioridad es prevenir tratando de garantizar la seguridad de vecinos y vecinas", apuntó el regidor corverano, que dejó claro que la labor municipal se centra en "actuar con rapidez por una cuestión de responsabilidad". Ese entorno donde se procedió a la tala está además a la curva de La Consolación, que en los últimos años ha registrado varios accidentes de tráfico.

