El consejo local de la mujer de Corvera ultima los detalles para una "completa programación" del 8M
I. G.
El consejo local de la Mujer de Corvera comenzó ayer su actividad del año para iniciar los preparativos del día 8 de marzo. La concejala del ramo, María del Mar García, detalló que el concejo ultima los detalles de un completo programa de actividades y avanzó que combinarán talleres, charlas y encuentros. Adelantó además que el día 18 el Ayuntamiento de Corvera abrirá las inscripciones para apuntarse al autobús que se fletará para la marcha autonómica del 8M que será en Villaviciosa. Además, a partir del 23 de febrero, las mujeres que lo deseen podrán apuntarse a los talleres de defensa personal.
"Destacamos la amplia participación y el compromiso de todos los grupos políticos y entidades sociales que forman parte del consejo local de la Mujer. Hoy hemos dado el pistoletazo de salida al trabajo conjunto para la conmemoración del 8 de marzo, una fecha clave en la agenda de igualdad. El Consejo Local de la Mujer vuelve a demostrar que es un espacio de diálogo, consenso y construcción colectiva en torno a los derechos de las mujeres”, señaló. García subrayó que el programa de actividades que se está ultimando “será plural, participativo y dirigido a toda la ciudadanía, combinando talleres, charlas y encuentros que fomenten la reflexión, la sensibilización y el compromiso social con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres”.
Además, el Consejo Local de Mujeres ha presentado a la nueva psicóloga del Centro de Atención de Mujeres (CAM), y ha dado cuenta del proceso de contratar a una nueva abogada, también para el mismo centro, proceso que concluirá próximamente.
El Consejo local de la Mujer de Corvera está formado por los grupos políticos municipales: PSOE, PP, Vox e Izquierda Unida además de entidades sociales como “La Caracola”, “Xurtir; “DIFAC” “Secretariado Gitano”; Ampas, Apramp y asociaciones de amas de casa, entre otras.
