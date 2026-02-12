ParqueAstur regalará este sábado bombones para "enamorar" a sus clientes con motivo de San Valentín
"Es una idea pensada para sorprender a sus visitantes con un pequeño detalle y compartir un gesto lleno de cariño", aseguran desde el centro comercial de Corvera
N. M.
Con motivo de la celebración de San Valentín, parqueAstur ha puesto en marcha la acción especial “parqueAstur enamora”. Esta iniciativa, "pensada para sorprender a sus visitantes con un pequeño detalle y compartir un gesto lleno de cariño", tendrá lugar en la Plaza Peña Ubiña. Allí, todas las personas que participen y se registren podrán llevarse un bombón como símbolo de la celebración. "Es una propuesta sencilla pero significativa, que busca repartir sonrisas y convertir la visita al centro en un momento aún más especial", afirman desde el centro comercial, donde subrayan que "San Valentín se convierte así en una ocasión para compartir un detalle dulce y recordar que, a veces, los pequeños gestos son los que más cuentan".
Con “parqueAstur enamora”, el centro comercial refuerza su apuesta por las acciones experienciales, generando momentos que van más allá de las compras y fomentando la conexión emocional con sus visitantes. La iniciativa se enmarca dentro de la programación de eventos que parqueAstur desarrolla a lo largo del año, con el objetivo de dinamizar el centro y ofrecer propuestas para todos los públicos.
