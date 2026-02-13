Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

El colegio Sagrada Familia pinta el Antroxu corverano

Alumnado y docentes se visten de artistas por el Carnaval

Antroxu en el Sagrada Familia de Corvera

Antroxu en el Sagrada Familia de Corvera

A. F. V.

El colegio Sagrada Familia pinta el Antroxu de Corvera. Los alumnos del centro de Educación Infatnil de Las Vegas han festejado el Carnaval disfrazándose de pintores, aprovechando así un proyecto relacionado con el arte en el que está trabajando el equipo docente.

TEMAS

  1. Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
  2. El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
  3. Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
  4. Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
  5. La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
  6. Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas
  7. Cuatro detenidos y dos heridos esta madrugada en una pelea en un bar de copas de Sabugo, en Avilés: 'El suelo estaba inundado de bebida y cristales
  8. La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo

El colegio Sagrada Familia pinta el Antroxu corverano

El colegio Sagrada Familia pinta el Antroxu corverano

Corvera se suma a la lucha contra el cáncer infantil con la Carrera Galbán

Corvera se suma a la lucha contra el cáncer infantil con la Carrera Galbán

El consejo local de la mujer de Corvera ultima los detalles para una "completa programación" del 8M

El consejo local de la mujer de Corvera ultima los detalles para una "completa programación" del 8M

ParqueAstur regalará este sábado bombones para "enamorar" a sus clientes con motivo de San Valentín

ParqueAstur regalará este sábado bombones para "enamorar" a sus clientes con motivo de San Valentín

Seguridad vial en Corvera: talan dos árboles en Nubledo para evitar desprendimientos en la carretera vieja a Oviedo

Seguridad vial en Corvera: talan dos árboles en Nubledo para evitar desprendimientos en la carretera vieja a Oviedo

Toda la programación del Antroxu de Corvera, que tendrá la fantasía como hilo conductor

Toda la programación del Antroxu de Corvera, que tendrá la fantasía como hilo conductor

¿Qué es lo principal?

Últimos días para visitar la exposición "Aura" en Parque Astur

Últimos días para visitar la exposición "Aura" en Parque Astur
Tracking Pixel Contents