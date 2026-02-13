Corvera celebra que la federación internacional de piragüismo valore las instalaciones de Trasona

La valoración positiva que han hecho dos responsables de la federación internacional de piragüismo de las instalaciones del pantano de Trasona en una reciente visita al concejo ha sido celebrada por el alcalde de Corvera, Iván Fernández. "El pantano y las instalaciones que están en su entorno, entre ellos el Centro de alto rendimiento son un diamante en bruto, todo lo que sea potenciar las mismas es bueno no solo para Corvera sino también para toda Asturias", señaló el regidor después de que el director deportivo David Bugar, y Bence Szalontai, gerente de disciplinas de aguas tranquilas de la federación mundial analizaran la posibilidad de albergar competiciones internacionales en el pantano corverano.

Según trasladaron el presidente de la Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz, y el de la Asturiana, Miguel Gallo, tanto Bugar como Szalontai les relataron que no solo hablaron de las instalaciones deportivas sino también de las comunicaciones, de la proximidad con el aeropuerto y de las tres principales ciudades de la región. También hablaron sobre el clima y Gallo les destacó la idoneidad para competir en primavera y otoño. El objetivo está puesto en el Campeonato del mundo de piragüismo de 2028.