Corvera se suma a la lucha contra el cáncer infantil con la Carrera Galbán

Corvera se mueve para luchar contra el cáncer infantil. El 22 de febrero Las Vegas acogerá la octava edición de la Carrera Galbán, que tendrá salida y llegada en el Parque Europa. El pistoletazo de salida será a las 12.00 horas.

Las inscripciones para participar en esta iniciativa solidaria están abiertas a través de la página web https://www.asociaciongalban.org. Además, aquellos que quieran realizar el trámite de manera presencial pueden hacerlo en la recepción del Complejo Deportivo Corvera (piscinas municipales de Las Vegas). Las personas interesadas en colaborar con esta iniciativa pueden hacerlo inscribiéndose bien como corredores o bien aportando su donativo como dorsal cero. La inscripción conlleva un donativo de 6 euros, con el que se recibirá una camiseta. Las camisetas de la carrera se podrán retirar el sábado 21 de febrero, de 09.00 a 20.00 en el Centro de Mayores de Las Vegas. Y el mismo día de la marcha, el 22 de febrero, en la salida de la misma.

"Para Corvera es un orgullo volver a sumarnos a la marcha solidaria 'Corre con Galbán', una iniciativa que simboliza la unión de toda Asturias en apoyo a los niños y niñas que luchan contra el cáncer y a sus familias. Es una cita que combina deporte, solidaridad y compromiso social. Corvera siempre ha demostrado una gran sensibilidad y capacidad de movilización ante causas solidarias. Estamos convencidos de que, un año más, la ciudadanía responderá de forma ejemplar, llenando las calles de Las Vegas para respaldar esta causa tan necesaria”, destaca el alcalde, Iván Fernández.

Noticias relacionadas

La carrera partirá del Parque Europa y se desarrollará por Antonio Machado, Jovellanos, Planetas, La Unión, Severo Ochoa y la plaza Cuatro Estaciones. El recorrido tiene una longitud total de 1,96 kilómetros.