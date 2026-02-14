Corvera entrega sus premios de los carteles de Antroxu

Amelia Arias, Julia Álvarez y Pelayo Galindo han sido los ganadores del concurso de carteles de Antroxu de Corvera. Los premios fueron entregados en el centro comercial Parque Astur, donde los carteles hechos por escolares lucen desde el pasado miércoles. La muestra de arte escolar infantil podrá verse hasta el próximo viernes 20 en el centro comercial de Trasona.