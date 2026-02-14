El edificio Tomás y Valiente en las Vegas afronta un remozado integral: mejoras en la climatización, en las salas de estudio y en las zonas de espera para atención ciudadana

El edificio Tomás y Valiente de Las Vegas, un centro multiuso que entre otros servicios municipales cuenta con el Telecentro, el área de Acción Social, cafetería, Biblioteca Municipal de Las Vegas y salas de estudios, está en proceso de mejora y renovación de su sistema de climatización y, próximamente, acometerá una reforma parcial en la planta baja. En estos momentos se están efectuando los trabajos de climatización del centro, unos trabajos que suponen una inversión de 91.000 euros, unidos a los más de 50.000 euros de la reforma parcial, la inversión global llega a los 141.000 euros.

La reforma de la climatización tiene como finalidad el mejorar las condiciones térmicas del edificio y optimizar su eficiencia energética, dotando de sistemas de climatización a los espacios con mayor uso ciudadano. En concreto, se está interviniendo en los despachos de la educadora y la trabajadora social, la biblioteca, dos salas de estudio ubicadas en la primera planta y el Servicio de Atención al Ciudadano en la planta baja. Las obras incluyen la instalación de bombas de calor de alta eficiencia, redes de desagüe, canalización eléctrica, y sus correspondientes sistemas de control. Además, se está coordinando las obras con el fin de minimizar molestias y garantizar el normal funcionamiento de las dependencias durante el desarrollo de las mismas.

“La mejora integral del sistema de climatización responde a un compromiso claro de este equipo de gobierno: garantizar espacios públicos confortables, eficientes energéticamente y adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía. Apostamos por la eficiencia, por la sostenibilidad y por el bienestar de quienes utilizan estas instalaciones a diario. No solo estamos mejorando la temperatura de las instalaciones; estamos mejorando la calidad del servicio público”, ha comentado el alcalde de Corvera, durante una visita a las obras.

Por otra parte, los trabajos de reforma que van a comenzar en breve, van a consistir en modificar la planta baja del edificio para poder habilitar una zona de espera junto al vestíbulo de entrada y de la conserjería. Una zona de espera donde las personas asistentes puedan hacer tiempo de manera más cómoda su turno para ser atendidos. Otra de las actuaciones previstas es la adaptación de uno de los aseos accesibles para adecuarlo para el uso por parte de personas ostomizadas.

Noticias relacionadas

“Estamos hablando de una inversión global de 141.000 euros en un edificio que es estratégico para el día a día de nuestros vecinos y vecinas. El Tomás y Valiente no es solo un inmueble municipal: es un punto de encuentro, un espacio de servicios esenciales y un referente social en Las Vegas. Seguimos modernizando nuestras infraestructuras municipales con inversiones responsables, planificadas y pensadas para mejorar el servicio público y la calidad de vida en Corvera.”, ha señalado el alcalde.