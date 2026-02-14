El PP de Corvera critica el "abandono" municipal de los comercios
Méndez urge solucionar los problemas derivados del programa Concor
I. G.
El PP de Corvera ha denunciado el "abandono que sufren los comercios" adheridos al programa Concor en los últimos meses. "Desde septiembre, el Ayuntamiento no paga las facturas correspondientes a las tarjetas asociadas al programa. Las bases de Concor son muy claras; el Ayuntamiento debe abonar cada día 20 de mes el importe de las tarjetas canjeadas el mes anterior. Los comercios de Corvera, además de la presión fiscal y las regulaciones asfixiantes, ahora se ven obligados a asumir esta situación, mermando aún más su liquidez", señaló el portavoz del PP, Alejandro Méndez.
El PP preguntó por este asunto en el Pleno del último mes. "Nos dijeron que iban a solucionar el problema de forma inminente y ya han pasado dos semanas y no han hecho nada. Es una negligencia absoluta por parte del gobierno, por eso instamos al PSOE a solucionar inmediatamente este problema, dar a los comercios de Corvera lo que es suyo y revisar este procedimiento, para evitar que se repita en el futuro", destacó Méndez, que criticó que los socialistas "no dejan de subir los impuestos y se vanaglorian de la salud de sus arcas, mientras sus trabajadores se marchan por las malas condiciones salariales y sus comercios están desamparados.”
