La asociación de comerciantes de Corvera soluciona el problema con los pagos del programa Concor

Todo resuelto para el cobro de las facturas de las tarjetas asociadas al programa Concor de Corvera. Así lo aseguran desde Apymec, la asociación local de comerciantes, que achacan a un error humano los retrasos en los abonos que han sufrido algunos establecimientos del concejo.

"Hubo un problema principal, que desde Apymec pensamos que seguíamos pagando nosotros las tarjetas de mes y, por tanto, no comprobamos que todos tuvieran fichero de acreedores. Además, mantuvimos las cuentas que nos dieron (los comerciantes) cuando se apuntaron al programa, y cuando se vio que no coincidían, tardaron en enviarlas", expresan desde Apymec en un comunicado, en el que especifican que "el retraso se produjo en el mes de octubre, porque enviamos las cuentas sin cambiar".

Si bien, desde Apymec aseguran haber resuelto la incidencia. "Finalmente, para ajustar que todo estuviera correcto, hemos diseñado un programa que automatiza todo el proceso y trabaja con los datos cruzados de papeletas, tarjetas entregada, tarjetas consumidas y orden de pago de tarjetas. En este momento ya está todo regularizado. Y saldrá octubre y noviembre ya", resaltan: "El sorteo de diciembre, que es el que toca pagar el día 20 de este mes, ya está enviado para que comprueben que está bien y se haga la resolución de justificación".

Críticas del PP

El PP había denunciado esta situación, de la que culpó al Ayuntamiento. Desde septiembre, el Ayuntamiento no paga las facturas correspondientes a las tarjetas asociadas al programa. Las bases de Concor son muy claras; el Ayuntamiento debe abonar cada día 20 de mes el importe de las tarjetas canjeadas el mes anterior. Los comercios de Corvera, además de la presión fiscal y las regulaciones asfixiantes, ahora se ven obligados a asumir esta situación, mermando aún más su liquidez", denunció su portavoz municipal, Alejandro Méndez. Ahora desde Apymec asumen la responsabilidad.