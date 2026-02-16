Nuevas viviendas asequibles en la comarca de Avilés: estos son los planes de Corvera con la empresa estatal Casa 47

Corvera quiere aumentar su parque de viviendas y, para ello, ha puesto sus ojos en Los Campos, uno de los principales núcleos del concejo. El alcalde, Iván Fernández, junto con Jorge Suárez, concejal de Obras, se reunió este lunes con los vecinos de la zona para informarles sobre la situación actual de dos de las parcelas próximas al centro de salud, de unos 16.000 metros cuadrados. La idea se enmarca dentro de la estrategia municipal que busca facilitar suelo para construcción de vivienda pública. Las fincas están situadas en un entorno estratégico próximo a equipamientos educativos, superficies comerciales y transporte público.

Dichos terrenos, que en su día fueron acondicionados tras un convenio con una empresa privada, pasaron posteriormente a titularidad de la Sareb -también conocido como banco malo, que se disolverá el año que viene- tras el concurso de acreedores de la empresa propietaria de los solares. Según comunicó Fernández a los vecinos, la previsión es que estos suelos puedan destinarse a la promoción de vivienda, en coordinación con Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo de España, que asumirá los activos de la Sareb, una vez se formalicen los trámites correspondientes entre administraciones. "Son parcelas en las que habíamos detectado en las que potencialmente se puede construir viviendas. Viviendas de la misma tipología y para el mismo fin que las actualmente existen en el entorno", subrayó Fernández, que insistió en que "el planteamiento es mantener la coherencia urbanística con la zona ya desarrollada". El Regidor también explicó que las parcelas han sido valladas dentro del proceso previo a su desarrollo urbanístico. No obstante, el Consistorio continuará asumiendo las labores de mantenimiento y desbroce mientras no se inicie la construcción, con el objetivo de evitar su degradación y la generación de problemas de salubridad.

Eso sí, Fernández no quiso dar plazos a la hora de hablar de construir. "Hay que ser prudentes, porque esto depende en última instancia del Ministerio y de los plazos que se establezcan. Puede desarrollarse en un corto periodo de tiempo o puede demorarse más", explicó. El socialista, además, defendió la actuación municipal en la zona: En este contexto, defendió que la actuación municipal en la zona. "La mediación y la gestión del Ayuntamiento ha sido garantizar, como hasta ahora, que sean zonas debidamente mantenidas y conservadas en tanto en cuanto no se desarrollen, evitando que vuelvan a convertirse en zonas abandonadas, como eran antes-Antes de la intervención municipal, estos terrenos se encontraban en estado de abandono. Eran solares totalmente abandonados y, en la práctica, escombreras. Eso es una realidad. Lo que hemos hecho ha sido evitar que esa situación se repita", defendió.

Esta actuación da continuidad al compromiso de Corvera adquirido años atrás, cuando se firmó un convenio para adecuar unos terrenos que se encontraban en estado de abandono. Aquella intervención supuso una inversión inicial por parte de la empresa titular, asumiendo posteriormente el Ayuntamiento el mantenimiento periódico. Próximamente, se van a instalar carteles informativos, en distintos puntos de las parcelas indicando, su titularidad y su destino previsto para la construcción de viviendas.