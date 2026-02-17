Corvera tendrá el primer carril bici de su historia: unirá Los Campos y Las Vegas con Avilés y se pagará íntegramente con fondos europeos

Las obras para construir el que será el primer carril bici de la historia de Corvera ya están en marcha. El primer itinerario ciclable del concejo conectará Los Campos con Las Vegas hasta llegar al límite con Avilés, en Villalegre, donde enlazará con el carril bici ya existente. Según los cálculos municipales, el nuevo vial tendrá una longitud de alrededor de un kilómetro y ocupará una superficie de 2.140 metros cuadrados. El proyecto forma parte de un plan integral que incluye la ampliación de la pista finlandesa y la creación de un circuito saludable rodeando el prao de la fiesta, en Los Campos. Esta actuación, que conllevará una inversión de 375.000 euros, está financiada al 100% con Fondos Europeos.

Esta infraestructura combinará el carril bici con pasos ciclistas y tramos de calzada-bici, que se adapta a cada tramo del recorrido. El pavimento será antideslizante y contará con señalización completa, así como conexión directa con el Centro de Salud y zonas de estacionamiento. De esta manera, el Ayuntamiento busca "reforzar la movilidad sostenible y la práctica deportiva al aire libre, así como mejorar la conectividad entre núcleos del concejo".

Por otra parte, las obras de mejora y ampliación de la pista finlandesa y la construcción del nuevo circuito saludable comenzarán en las próximas semanas. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, valoró la actuación como "un proyecto diferente, algo que le faltaba a Corvera". "Por primera vez contaremos con una red básica de movilidad activa, integrada con el entorno y conectada con Avilés", ha destacado el regidor, que destaca también la captación de financiación europea para sufragar la infraestructura: "Demuestra la capacidad del Ayuntamiento para impulsar inversiones transformadoras sin coste para las arcas municipales”.

Por otro lado, Fernández resaltó que las obras no intercederán en el normal desarrollo de las fiestas. “El paso de este carril bici por el prao de la fiesta, paralelo a la acera, va a ser totalmente compatible con la normal celebración de las fiestas. Por su parte, el tramo de la AS-17, desde la cuesta de Los Campos hasta Villalegre, va a ocupar el carril de circulación existente en la plataforma de la calzada. No ha podido ser en arcén, ya que la carretera depende del Principado y no lo han autorizado por considerar que no existía el espacio suficiente para ello”, resalta.