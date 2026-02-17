El sector inmobiliario aplaude la iniciativa de Corvera para construir vivienda pública: "Hay más demanda que oferta"

"La situación en Corvera es igual que en toda la comarca, hay poca oferta y mucha demanda", asegura el agente inmobiliario Ramón García, de la agencia inmobiliaria Regueras, sobre el precio de la vivienda en el municipio. "Los precios ahí no hacen más que subir, algo que se está viendo mucho en Asturias. Especialmente en Los Campos y Las Vegas", abunda el experto, que explica que "para los vecinos empieza a ser complicado comprar en esta zona". "Vemos que predomina el comprador de fuera de Asturias, fundamentalmente familias", señala.

Según las cifras que manejan los profesionales del sector, Corvera se sitúa a la cabeza en Asturias en lo que a subida del precio de vivienda usada se refiere. Según las un reciente informe del portal inmobiliaria Idealista, e lprecio de la vivienda en Corvera creció un 27,6% en 2025, siendo el municipio asturiano con el crecimiento más acentuado. Silvana Álvarez, de la agencia Gesinmo, cuenta que esto se vio "de golpe en los últimos 2 años". "Si en Corvera una vivienda costaba 50.000 euros, ahora su valor es de 80.000 euros", ejemplifica. Cree que "el público interesado en la compra de vivienda en Corvera es igual que en Avilés, con mucho perfil de inversor".

Y si el mercado de venta va al alza, en el de alquiler la situación e smuy diferentes. "Hay poca vivienda en oferta en comparación a la gente que quiere alquilar". "En este caso sí predomina el perfil más autóctono, gente que es de aquí, junto a aquellos que se mudan por trabajo", afirma Pablo García, agente inmobiliario de Lluis Garrudo y Asociados. "Un 80% de mis clientes no son de Asturias. Mucha gente viene de Madrid o Valencia, donde el mercado está imposible", relata. "Desde la pandemia, la demanda de la vivienda de alquiler hasta ahora en la zona de Corvera ha aumentado un 20%", especifica sobre el asunto Ramón García. Sin embargo, se trata de algo "insoportable, como consecuencia de que el mercado está desbordado, los precios son muy altos y los sueldos son lo que son, es un verdadero problema", ahonda Álvarez.

Para paliar esta situación, el Ayuntamiento de Corvera trata de bucar fórmulas que ayuden a incrementar el número de vivienda disponible en el municipio. Esta semana, el alcalde, Iván Fernández, ha planteado la posibilidad de que Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda del Ministerio, construya pisos en dos solares de Los Campos que actualmente son propiedad de la Sareb, el "banco malo". No es la única posibilidad. El futuro desarrollo de La Estebanina, donde está prevista la construcción de una nueva glorieta para ordenar el tráfico de entrada a Las Vegas, también contempla la creación de unas 300 viviendas.

Esta idea es acogida de buen grado por los profesionales del sector. "La realidad es que mucha gente no puede acceder a una vivienda digna, todo lo que sea promoción es bienvenido", explica Ramón García, argumetando que "hace falta mucha más vivienda, sea del tipo que sea". "Mucha gente quiere acceder al mercado de la vivienda, pero apenas hay pisos de nueva construcción. Desde la crisis de 2008 se paró radicalmente y eso se puede ver dando una vuelta rápida por Asturias. Edificar vivienda nueva, ya sea pública o de manos privadas es muy positivo, sobre todo de cara a que cumpla los estándares actuales de eficiencia energética", aporta Pablo García.

"La construcción de vivienda pública tiene sentido, pero la demanda sigue siendo muy alta y no sé si solucionaría mucho. Aunque es evidente que se trata de una buena iniciativa, pues es algo que se necesita", manifiesta Álvarez. Por otra parte, Pablo García entiende que "al ser pública, tendrá unas condiciones más económicas de lo que pueda sacar un constructor privado, que servirá a cierto tipo de gente que tenga mayor necesidad".

Noticias relacionadas

Poder contar con más viviendas en una zona "puede aumentar su valor y atraer a otros clientes que, en este momento, no les atraiga por el entorno. Siempre es bonito entrar a un barrio y ver que tiene casas nuevas, pues todo lo que parece más viejo y descuidado te puede echar hacia atrás. Lo importante es que tenga buen ambiente y servicios, tiendas y colegios", sostiene Pablo García. Por otra parte, Álvarez cree que "depende del tipo de gente que entre a vivir allí", algo en lo que está de acuerdo Ramón García, que añade que la promoción de vivienda pública podría revalorizar la zona "dependiendo de la gente que vaya a vivir. Por ejemplo, el Carbayedo, en Avilés, antes era obrero hasta que empezó a comprar gente con mayor nivel adquisitivo y eso es lo que está ocurriendo en Los Campos".