Corvera organiza un taller de injertos de árboles frutales
El plazo para participar en el curso, que será el sábado 28, ya se ha abierto
I. G.
El Ayuntamiento de Corvera ha organizado un nuevo taller municipal de injertos de árboles frutales. La cita será en el Centro Tomás y Valiente la mañana del sábado 28 entre las 11:00 y las 13:00 horas. El taller tiene las plazas limitadas para doce personas, para garantizar así una atención personalizada. Las personas interesadas pueden inscribirse desde este miércoles y hasta el día 25 a las 14:00 horas.
Esta iniciativa se enmarca dentro del programa formativo que el Ayuntamiento desarrolla en los últimos años para reforzar el conocimiento y la práctica de la cultura agraria tradicional. En esta línea, ya se han celebrado cursos sobre el uso responsable de productos fitosanitarios, el cultivo de la huerta y la poda del manzano, todos ellos con "excelente acogida".
Durante la sesión se abordarán los principios fundamentales del injerto, los tipos más utilizados y los frutales adecuados para cada técnica, así como las herramientas, materiales y condiciones necesarias para garantizar el éxito del proceso. Además, las personas participantes podrán practicar directamente técnicas de injerto a yema y a púa. Cada participante deberá acudir con una navaja bien afilada para la realización de las prácticas en el municipio de Corvera.
