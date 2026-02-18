Corvera quiere formar parte de la red internacional de ciudades amigables con los mayores

El Ayuntamiento de Corvera ultima los detalles para formar parte de la red internacional de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. La concejala de Acción Social, Patricia Suárez, ha trasladado el interés municipal a los miembros del consejo local de mayores celebrado la mañana de este miércoles durante el primer encuentro del año.

“Formar parte de esa red no es solo una acreditación o un reconocimiento, sino que es un reflejo del compromiso de nuestro gobierno con la población de mayor edad. Compromiso de escuchar sus necesidades, evaluar y hacer seguimiento de su amigabilidad y trabajar en colaboración con estas personas en todos los ámbitos para crear entornos físicos y sociales amigables para el envejecimiento”, ha explicado Patricia Suárez, concejala de Acción Social y Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Corvera.

La red internacional de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores es un proyecto promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se basa en el envejecimiento activo de la población, con el objetivo de conectar ciudades, comunidades y organizaciones en todo el mundo con la visión común de hacer de su entorno un lugar mejor donde envejecer dignamente y con calidad.

Esta iniciativa se centra en la acción local, que aborda de manera integral los aspectos que afectan al día a día de pueblos y ciudades, y lo hace promoviendo la participación de las personas mayores, teniendo en cuenta sus necesidades, opiniones y propuestas en el proceso de análisis y mejora de la localidad en diversos ámbitos, con el fin último de promover un envejecimiento saludable.

Los Ayuntamientos adheridos a esta red adquieren el compromiso de realizar un diagnóstico de la realidad municipal que, una vez analizado, debe dar lugar a la elaboración de un plan en el que se aborden las mejoras necesarias, todo ello buscando la participación de este sector de población. En los próximos meses, personal técnico del área de Acción Social municipal desarrollará el trabajo de campo para obtener la información necesaria para elaborar el plan de trabajo para los próximos años.

Según expresó Patricia Suárez, este proyecto se basa en la premisa de que una ciudad amigable "es aquella que facilita que sus ciudadanos envejezcan de forma activa. Por tanto, una ciudad amigable es aquella que proyecta sus estructuras y servicios para que todas las personas, independientemente de sus edades, habilidades y capacidades, disfruten de buena salud y vivan con seguridad participando activamente en todos los ámbitos de la vida social”.

"Esto no es algo nuevo para Corvera, pues este gobierno viene trabajando durante más de una década, en colaboración con las asociaciones de personas mayores, en la realización de diferentes acciones para favorecer el envejecimiento activo de nuestra población”, concluyó la concejala de Acción Social.