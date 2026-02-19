Abierto el plazo para optar a los ayudas "tique rural" del programa "Leader" en Corvera

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha publicado la convocatoria plurianual de las ayudas "Leader" "Tique Rural" y "Leader" "Tique Asalariado", en el marco del programa de ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo en el medio rural asturiano. En Corvera, pueden acceder a estas ayudas aquellas personas cuyos proyectos empresariales se ubiquen en las parroquias de Cancienes, Solís, Molleda y Villa, las parroquias rurales del concejo. Este programa, en el caso de Corvera, se tramita a través del Grupo de Acción Local ADICAP (Asociación para el Desarrollo Integrado del Centro de Asturias Periurbano) en el que se integra el municipio junto con Carreño, Gozón y Llanera.

El plazo de solicitud está abierto hasta el próximo 23 de septiembre. La tramitación debe realizarse por medios electrónicos a través de la página web de ADICAP, donde también se encuentran disponibles los modelos de solicitud y documentación requerida: https://www.adicap.com/12744919/leader-2023-2027/documentacion-presentar .

Para la concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Corvera, Rocío Martínez estas ayudas representan una gran oportunidad para quienes estén pensando en emprender y crear empleo en nuestra zona rural. "Nuestro territorio tiene muchísimo potencial por desarrollar, y queremos animar a la gente a mirar al medio rural como un espacio lleno de posibilidades. Hay oportunidades en nuevos servicios, en actividades vinculadas al entorno natural, en proyectos innovadores que conecten tradición y modernidad", subrayó.

La edil agregó que este paquete de ayudas representa un incentivo claro para dar ese paso, para transformar una idea en un proyecto real. "Con este apoyo buscamos generar actividad, fijar población y demostrar que el futuro también se construye desde nuestros pueblos. Por eso invito a todas las personas interesadas a informarse y aprovechar esta oportunidad", concluyó diciendo

Las ayudas contemplan dos líneas diferenciadas. Por una parte, la línea "Leader" "Tique Rural", cuyo objeto es la creación de empleo autónomo por parte de personas desempleadas, generando al menos su propio puesto de trabajo. Las personas solicitantes no podrán haber estado dadas de alta en la misma actividad por la que se solicita la ayuda durante los tres años anteriores. Se exige el mantenimiento de la actividad y del empleo durante un periodo mínimo de cinco años desde el alta como trabajador o trabajadora autónoma.

Por otra parte, la línea "Leader" "Tique Asalariado" está dirigida a empresas que, en el momento de la solicitud, no hayan tenido personal asalariado por cuenta ajena en los cinco años anteriores y que formalicen la contratación de una persona desempleada. En este caso, deberá mantenerse el empleo durante un periodo mínimo de dos años.