Corvera se sube a la 'ola' del reciclaje e incorpora una isla de contenedores soterrados en Cancienes
La zona de San Pelayo, en Trasona, contará próximamente con un servicio similar que supone una mejora sustancial "desde el punto de vista estético, funcional y medioambiental", según el Alcalde
N. M.
El Ayuntamiento de Corvera ha finalizado la instalación de la nueva isla de contenedores soterrados de reciclaje en la calle Hermanas Bobes, en Cancienes, una actuación orientada a mejorar la integración urbana y las condiciones higiénico-sanitarias de la zona. Los trabajos han supuesto una inversión de casi 30.000 euros. Se han instalado donde previamente existían contenedores en superficie para la recogida separada de papel y cartón, vidrio y envases. Desde el año 2022 se han creado 10 islas de contenedores, y la inversión global asciende a más de 231.000 euros.
Esta intervención ha permitido sustituir los contenedores en superficie por un sistema soterrado, lo que supone una mejora sustancial desde el punto de vista estético, funcional y medioambiental. Los trabajos han incluido la demolición del pavimento existente, la excavación y ejecución de solera de hormigón como base, la instalación de los nuevos depósitos, el relleno perimetral y la posterior reposición y urbanización de la superficie. Tal y como establece la normativa, todas las bocas de los contenedores quedan orientadas hacia lugares accesibles y están a una altura entre 0,80 y 1,20 metros. Los contenedores instalados tienen 3.000 litros de capacidad cada uno.
El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha destacado que la instalación de estos contenedores soterrados responde a "un compromiso claro con la mejora del espacio público y la calidad de vida de nuestros vecinos”. Asimismo, ha subrayado que desde el Consistrio continúan avanzando "en la modernización de nuestras infraestructuras urbanas, eliminando elementos en superficie que generan impacto visual y mejorando la accesibilidad y la limpieza en los núcleos del concejo”.
El regidor ha agregado que esta actuación en Cancienes se enmarca en una estrategia más amplia de renovación de servicios urbanos, "con intervenciones que combinan sostenibilidad, funcionalidad y cuidado del entorno. Creemos que estas tareas tienen varios beneficios, se mejora el servicio y la accesibilidad al mismo además de mejorar también la estética e imagen urbana de las zonas donde se actúa". Con la colocación ya completada y los contenedores plenamente operativos, se continuará desarrollando actuaciones para reforzar el compromiso municipal con un municipio" más ordenado, accesible y respetuoso con el medio ambiente". Próximamente, siguiendo con esta senda de mejora, la zona de San Pelayo, en Trasona, también tendrá otra isla de contenedores soterrados, anunció Fernández.
