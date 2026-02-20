Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

La Lechera de Cancienes celebra el Día de la Llingua Materna

"Tía Miseria", de "Covenant Producciones" formó parte de la oferta de la jornada

Un momento de la representación.

Un momento de la representación. / Lne

La Lechera de Cancienes acogió este viernes la celebración del Día de la Llingua Materna.

"Tía miseria", una obra de "Covenant Producciones", fue la oferta para esta jornada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  2. Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
  3. Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
  4. Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
  5. La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés
  6. El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
  7. El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
  8. El Descenso de Galiana EN DIRECTO: Avilés vibra en el día grande del Antroxu con 35 artilugios surcando un "mar" de 40.000 litros de espuma

La Lechera de Cancienes celebra el Día de la Llingua Materna

La Lechera de Cancienes celebra el Día de la Llingua Materna

Los vecinos de Las Vegas podrán realizar paseos "más seguros, cómodos y funcionales"

Los vecinos de Las Vegas podrán realizar paseos "más seguros, cómodos y funcionales"

Abierto el plazo para optar a los ayudas "tique rural" del programa "Leader" en Corvera

Abierto el plazo para optar a los ayudas "tique rural" del programa "Leader" en Corvera

Corvera se sube a la 'ola' del reciclaje e incorpora una isla de contenedores soterrados en Cancienes

Corvera se sube a la 'ola' del reciclaje e incorpora una isla de contenedores soterrados en Cancienes

Corvera organiza un taller de injertos de árboles frutales

Corvera organiza un taller de injertos de árboles frutales

Corvera quiere formar parte de la red internacional de ciudades amigables con los mayores

Corvera quiere formar parte de la red internacional de ciudades amigables con los mayores

Corvera tendrá el primer carril bici de su historia: unirá Los Campos y Las Vegas con Avilés y se pagará íntegramente con fondos europeos

Corvera tendrá el primer carril bici de su historia: unirá Los Campos y Las Vegas con Avilés y se pagará íntegramente con fondos europeos

El sector inmobiliario aplaude la iniciativa de Corvera para construir vivienda pública: "Hay más demanda que oferta"

El sector inmobiliario aplaude la iniciativa de Corvera para construir vivienda pública: "Hay más demanda que oferta"
Tracking Pixel Contents