Los vecinos de Las Vegas podrán realizar paseos "más seguros, cómodos y funcionales"

El Ayuntamiento de Corvera ultima estos días los trabajos de reurbanización de la acera de la calle de La Concordia, en Las Vegas, con una inversión cercana a los 16.000 euros. La actuación cuenta con un plazo de ejecución estimado de tres semanas, condicionado a la favorable evolución de las condiciones meteorológicas, por lo que está previsto que las obras concluyan a el próximo mes de marzo.

El alcalde, Iván Fernández, en una visita a las obras, ha subrayado que “esta actuación responde al compromiso del equipo de gobierno con la mejora continua de nuestros espacios públicos y con la accesibilidad universal”. En este sentido, ha destacado que “seguimos invirtiendo en el mantenimiento y modernización de nuestras calles, atendiendo a las necesidades reales de los vecinos, y garantizando entornos más seguros, cómodos y funcionales para todos". "Cada intervención, más grande o más pequeña, contribuye a construir un municipio más cuidado y adaptado a las demandas actuales”, aseveró el regidor.

Estas obras son el remate final de la reforma de la zona alta de Las Vegas y, de esta manera, se completa su transformación urbanística. “Tras urbanizar las calles San Pedro, San Pablo, San Juán y parte de la calle Concordia, y uno de los márgenes de la subida a la Estebanina, tan solo faltaba este tramo en que se actúa ahora. Este es un tramo que no estuvo incluido en las primeras reformas, pero que nos comprometimos a reformarlo para mejorar la accesibilidad. Y ahora cumplimos la palabra dada”, aseguró Fernández, durante su recorrido por las obras.

El objetivo principal de esta intervención es la renovación integral del pavimento, así como la mejora de la accesibilidad y del acabado general de la vía, reforzando la seguridad y la calidad del espacio público. El tramo sobre el que se actúa tiene una longitud aproximada de 22 metros y una superficie cercana a los 50 metros cuadrados, lo que permitirá una actuación completa y homogénea en este punto del núcleo de Las Vegas.