Los vecinos de Las Vegas podrán realizar paseos "más seguros, cómodos y funcionales"
"Esta actuación responde al compromiso del equipo de gobierno con la mejora continua de nuestros espacios públicos y con la accesibilidad universal", subrayó el regidor sobre una intervención que contempla una inversión cercana a 16.000 euros
M. Ortiz
El Ayuntamiento de Corvera ultima estos días los trabajos de reurbanización de la acera de la calle de La Concordia, en Las Vegas, con una inversión cercana a los 16.000 euros. La actuación cuenta con un plazo de ejecución estimado de tres semanas, condicionado a la favorable evolución de las condiciones meteorológicas, por lo que está previsto que las obras concluyan a el próximo mes de marzo.
El alcalde, Iván Fernández, en una visita a las obras, ha subrayado que “esta actuación responde al compromiso del equipo de gobierno con la mejora continua de nuestros espacios públicos y con la accesibilidad universal”. En este sentido, ha destacado que “seguimos invirtiendo en el mantenimiento y modernización de nuestras calles, atendiendo a las necesidades reales de los vecinos, y garantizando entornos más seguros, cómodos y funcionales para todos". "Cada intervención, más grande o más pequeña, contribuye a construir un municipio más cuidado y adaptado a las demandas actuales”, aseveró el regidor.
Estas obras son el remate final de la reforma de la zona alta de Las Vegas y, de esta manera, se completa su transformación urbanística. “Tras urbanizar las calles San Pedro, San Pablo, San Juán y parte de la calle Concordia, y uno de los márgenes de la subida a la Estebanina, tan solo faltaba este tramo en que se actúa ahora. Este es un tramo que no estuvo incluido en las primeras reformas, pero que nos comprometimos a reformarlo para mejorar la accesibilidad. Y ahora cumplimos la palabra dada”, aseguró Fernández, durante su recorrido por las obras.
El objetivo principal de esta intervención es la renovación integral del pavimento, así como la mejora de la accesibilidad y del acabado general de la vía, reforzando la seguridad y la calidad del espacio público. El tramo sobre el que se actúa tiene una longitud aproximada de 22 metros y una superficie cercana a los 50 metros cuadrados, lo que permitirá una actuación completa y homogénea en este punto del núcleo de Las Vegas.
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
- Un estrella Michelin y una de las mejores pastelerías del norte de España en la plaza de abastos de Avilés
- Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
- La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés
- El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
- El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
- El Descenso de Galiana EN DIRECTO: Avilés vibra en el día grande del Antroxu con 35 artilugios surcando un "mar" de 40.000 litros de espuma