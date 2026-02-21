El Llar, una casería que se convirtió en teatro hace 25 años en Corvera

El Llar de Las Vegas, el primer teatro del municipio corverano (el otro, desde hace un lustro, es La Lechera de Cancienes), cumple este próximo noviembre sus primeros veinticinco años de historia. El Ayuntamiento, esta semana lo explicó su alcalde, el socialista Iván Fernández, ha preparado para ello "una programación especial": "Vamos a celebrar ese idilio perfecto entre los corveranos y el Llar".

Lo primero de esta fiesta anual va a ser el espectáculo "Música para la poesía" que protagoniza este domingo (19.00 horas) Joaquín Pixán junto al cellista Javier Romero y la pianista Eve Kerloch. Como siempre, como desde la apertura, con entrada libre.

Para mayo está prevista una exposición de fotografías de las actividades. El Alcalde indicó que a "finales de septiembre" el concejo celebrará "una gran gala" para aplaudir la ocasión. Serán dos días consecutivos. "Corvera es un volcán cultural que tiene en el Llar su buque insignia". Y resumió: "Al Llar se viene a disfrutar. Y vienen los mayores y vienen también los más pequeños".

El Alcalde, Iván Fernández y el concejal José Luis Montes. / M. Villamuza

El 24 de noviembre de 2001 –nueve años nada más de la reapertura del teatro Palacio Valdés– fue el día en que se abrió por primera vez: una casería se transformó en teatro. Las vacas dejaban paso a los actores. Las noches de los viernes el nuevo espacio escénico se abría de par en par a un municipio que, hasta ese momento, se reunía amontonado en el salón de actos centro sociocultural de Las Vegas. "Este centro se ha convertido en un referente regional por sus usos versátiles", destacó José Luis Montes, el concejal de Cultura. Y es que en El Llar acoge desde hace cinco lustros representaciones teatrales, pases cinematográficos, sesiones de bailes ciudadanos, sesiones del Rockvera…

El Llar en todos estos años ha vivido una gran transformación –fue en 2018-2019– que multiplicó por dos su aforo: pasó de las casi 200 butacas a las actuales 400. Pero también multiplicó las fortalezas de la platea: puede recoger espectadores, pero también bailarines.

El Llar, una casería que se convirtió en teatro hace 25 años en Corvera

El teatro de Las Vegas se abrió con una representación a cargo de la Compañía Asturiana de Comedias –de hecho, la calle que facilitó el acceso al odeón local se llama así: de la Compañía Asturiana de Comedias–, pero también ha acogido muestras teatrales que superan el límite del teatro: las paredes del Llar se han hecho fuertes a un lado y al otro del espectáculo.

Ha sonado la Banda de Música, pero también "Gueta na fonte". Bajo la escalera de acceso a la Escuela de Música estuvo durante un tiempo el Centro d’Arte Futuru y Extraterrestre (CAFE): con obras de Ánxel Nava, de Nel Amaro y Joaquín Rubio Camín. Cuando en la comarca de Avilés se reclamaba el centro de arte en que debía de haberse convertido después del Centro Niemeyer.

Además, el Llar ahora se ha convertido en el salón de casa de todos los escolares de Corvera. Es en el teatro donde se celebran graduaciones, fiestas de fin de curso, exhibiciones teatrales.

Más de tres mil actos se han organizado en el Llar de Las Vegas: congresos, conciertos, fiestas, debates y hasta la presentación de proyectos singulares para el municipio (la presentación de la ciudad deportiva del Real Avilés Industrial, por ejemplo).