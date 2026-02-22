Pixán regresa a Corvera medio siglo después y emociona con su "Música para la poesía"

El tenor cangués Joaquín Pixán necesita pocas presentaciones: lleva una vida sobre los escenarios, este domingo, sin ir más lejos, actuó en el Llar de Corvera, convertido en teatro hace un cuarto de siglo. Ofreció un recital – "Música para la poesía"– que fue también un recorrido por algunos de los grandes nombres de la poesía en lengua asturiana y castellana a través de composiciones musicales propias. Pixán compartió tablas con Eve Kerloc’h (piano), Marta Crespo (violonchelo) y Delia Gutiérrez (flauta). Hubo calidad y aplausos. También emociones y recuerdos amontonados de un joven Joaquín Pixán que actuó en Corvera, por primera vez, hace algo más de medio siglo. Fue un 1969.

"De la mano de la legendaria Antoñita Moreno, por entonces gran dama de la copla española, recorrimos España en una larga gira. Fue en aquel contexto cuando tuve ocasión de cantar en la Corvera de entonces, muy distinta a la actual", apuntaba este domingo Joaquín Pixán, horas antes del concierto. Más recuerdos de entonces: "La memoria se vuelve bruma, pero permanece nítido el momento en que interpreté ‘Cuando yo salí de Asturias’ acompañado por el gran Remis Ovalle. Era la estampa más asturiana del espectáculo de Antoñita, que cerraba la función con su célebre ‘Carretera de Asturias’ arrancando del teatro una ovación intensa y merecida".

Cincuenta años después, Pixán regresó a Corvera, esta vez con su propio proyecto artístico, con canciones nacidas de su música y de la poesía. "El propósito no es otro que articular un repertorio para las futuras generaciones de cantantes e instrumentistas: una canción que dialogue con nuestro presente y mire al futuro, sin romper nunca el vínculo con la tradición, que debe ser siempre punto de partida y referencia irrenunciable", destacó Pixán. Corvera fue testigo del renacer musical.

Noticias relacionadas

El tenor valoró la apuesta decidida del Ayuntamiento corverano por la cultura y el trabajo de Adolfo Camilo López, jefe de Promoción Cultural de Corvera. "Volver a Corvera después de más de medio siglo ha sido, en cierto modo, conversar con aquel joven que fui y con el público que entonces nos escuchaba. Cambian los escenarios, cambian las generaciones, pero permanece intacta la emoción de cantar para los nuestros", concluyó el artista asturiano.