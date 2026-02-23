Así elige Corvera a la "Mujer Rural", que recibirá un homenaje en octubre

El Ayuntamiento de Corvera ha celebrado la primera reunión de trabajo para comenzar a organizar la segunda edición de la gala “Mujer Rural 2026”, una iniciativa que nació el año pasado y que, tras la excelente acogida registrada en su estreno, tiene vocación de continuidad. El encuentro estuvo presidido por la concejala de Igualdad, Marimar García, y contó con la participación de la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, así como con representantes de las asociaciones vecinales de las parroquias rurales de Molleda, Villa, Cancienes y Solís. También el Alcalde, Iván Fernández, aprovechó para intercambiar opiniones con las personas asistentes a la reunión.

Para siempre en La Lechera

La gala “Mujer Rural 2026” se celebrará el viernes 16 de octubre en el Teatro La Lechera de Cancienes, que volverá a acoger el evento tras el éxito de la edición anterior. Durante la reunión se acordó, por unanimidad, consolidar este espacio emblemático como sede permanente de la gala, reforzando así su identidad y su carácter estable dentro del calendario institucional del municipio.

Rotatorio

En cuanto al sistema de reconocimientos, este año corresponderá a las parroquias de Villa y Molleda proponer a las mujeres galardonadas, tomando el relevo de Cancienes y Solís, protagonistas en la primera edición. A partir del año 2027, el formato evolucionará hacia el reconocimiento anual de una mujer de una de las cuatro parroquias rurales del concejo, con el objetivo de visibilizar, de manera rotatoria, la trayectoria y la contribución de las mujeres del entorno rural de Corvera.

La concejala de Igualdad, Marimar García, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento de Corvera queremos seguir reforzando nuestro compromiso con la visibilización de todas las mujeres del municipio, y especialmente de la mujer rural, que ha sido, es y seguirá siendo un pilar fundamental en el desarrollo social, económico y cultural de nuestro concejo”. Asimismo, ha destacado que “la colaboración activa con las asociaciones vecinales nos permite diseñar iniciativas más cercanas, participativas y ajustadas a las necesidades reales de nuestras parroquias”.