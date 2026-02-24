Corvera potencia su red de abastecimiento en Cancienes y la de saneamiento de Villa con nuevas obras millonarias

1,2 millones de euros. Eso es lo que costará la mejora en la red de abastecimiento en la zona de Cancienes Alto, intervención que forma parte del plan de inversiones en esta materia que está desarrollando Iván Fernández, alcalde de Corvera, durante su mandato y que forma parte de un programa global que supera los cinco millones de euros. El pleno del concejo ha aprobado dicha intervención, que se hará en tres fases y está financiada mediante aportación municipal y del Principado.

La primera fase, con un presupuesto de 475.000 euros, incluye la construcción de un nuevo depósito auxiliar, infraestructura clave para garantizar el suministro y mejorar la capacidad de regulación del sistema. El nuevo depósito contará con una capacidad de 80 metros cúbicos, ocho veces más que el actual, lo que permitirá reforzar la seguridad del abastecimiento y mejorar la presión y continuidad del suministro en la zona. El Ayuntamiento inició el procedimiento de expropiación de los terrenos afectados, como marca la legislación vigente. No obstante, tras la apertura del expediente se alcanzó un acuerdo con el propietario del último terreno necesario, lo que facilita la ejecución del proyecto. De esta manera, el pleno declaró formalmente la necesidad concreta de ocupación de bienes y derechos afectados, paso administrativo imprescindible para garantizar el desarrollo de la actuación.

En materia de saneamiento, en la sesión plenaria se abordó el proyecto correspondiente a Villa y Ramales, donde se desestimaron las alegaciones presentadas por un vecino que no autorizaba el paso de la infraestructura por sus parcelas. El equipo de gobierno mantuvo varias reuniones con la asociación vecinal de Villa para explicar el alcance del proyecto y la situación administrativa y, tras esos encuentros, se reafirmó la voluntad municipal de seguir adelante con la actuación al tratarse de una intervención imprescindible para poder ejecutar la fase de saneamiento prevista y completar la red en la zona.

Jorge Suárez, teniente de alcalde y concejal de Obras, quiso valorar estas inversiones. "El abastecimiento y el saneamiento son servicios públicos esenciales y su modernización es una prioridad estratégica de este mandato. Estamos hablando de infraestructuras básicas que garantizan calidad de vida, salud pública y desarrollo. Las actuaciones aprobadas nos permiten avanzar de forma decidida en la mejora de la red de suministro de agua, incrementando la capacidad y reforzando la garantía del servicio, al tiempo que seguimos extendiendo y consolidando las redes de saneamiento. Son proyectos que tienen un impacto directo en la mejora ambiental y en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, y que responden a un compromiso claro con la modernización de las infraestructuras del municipio", subrayó.

Además, Corvera ha dejado cerrado el calendario de fiestas locales para el próximo año. Para los vecinos del concejo el 24 de junio, fiesta de San Juan, y el 10 de septiembre, fiesta de Corvera, serán festivos.