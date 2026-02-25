Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior

Cambio de cara para el icónico paso que une Las Vegas, en Corvera, con Villalegre, Avilés. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, y el concejal de Obras y Servicios, Jorge Suárez, han visitado este miércoles la nueva estructura que va a sustituir el puente de madera de la Serrería.

La pasarela tiene un peso aproximado de cuatro toneladas y unas dimensiones de 12,50 metros de largo por 2,75 metros de ancho y está siendo fabricada, en una pieza, por Media Madera Ingenieros, una empresa de Carreño. Su colocación está prevista a lo largo de la próxima semana, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. El Ayuntamiento informará debidamente del momento de la colocación de la nueva estructura, ya que se va a cortar el tránsito peatonal cuando se sustituya un puente por otro.

Iván Fernández, alcalde de Corvera ha comentado durante la visita que la nueva pasarela "conservará la identidad estética de la anterior, manteniendo la estructura de madera, con el objetivo de preservar la imagen característica del enclave. La actuación responde no solo a criterios técnicos, sino también a la voluntad municipal de mantener la esencia de uno de los espacios más icónicos del municipio”.

“Hasta la fecha, el Ayuntamiento venía asumiendo labores continuas de mantenimiento y conservación mediante reparaciones periódicas. Sin embargo, en el marco de los trabajos de limpieza de ríos realizados a través del convenio con la Confederación Hidrográfica, se detectaron daños estructurales en la parte inferior del puente —no visibles a simple vista— que aconsejaban su sustitución. Los informes técnicos concluyeron que, aunque la estructura podría haber resistido uno o dos años más, tras más de 25 años de servicio resultaba prudente planificar su renovación", aseguró el regidor. Por este motivo, el equipo de gobierno ha optado por una actuación "preventiva" para evitar riesgos mayores, como un posible colapso o un cierre inesperado. "Y en muy pocos días se va a ver el resultado”, comentó el alcalde de Corvera, quien agregó: “Con el nuevo puente se garantiza la comunicación fluida entre Las Vegas y Villalegre, con una nueva estructura que mantiene la estética de la anterior”.