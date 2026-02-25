Corvera abre el plazo de inscripición para la Escuela de Vacaciones durante tres días de Semana Santa

El Ayuntamiento de Corvera ha abierto el plazo de inscripción de la próxima Escuela de Vacaciones, que se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa. Este programa municipal nació para fomentar la corresponsabilidad y facilitar la conciliación laboral de las familias con menores a cargo de entre 3 y 14 años. Las familias interesadas podrán apuntarse hasta el próximo viernes 6 de marzo.

“La inscripción tiene que ser para los 3 días, no se admiten días sueltos, y para el desarrollo de la actividad es necesario que se apunten como mínimo un total de 10 menores”, explicó la concejala corverana de Acción Social, Patricia Suárez, que destacó además que la Escuela de Vacaciones que se desarrolla durante el verano "es un éxito total y cada año seguimos sumando nuevas familias para el disfrute de este servicio". Por ese motivo, el Ayuntamiento quiso ampliar el servicio de conciliación a otros períodos de vacaciones escolares como son la Navidad y la Semana Santa.

Las actividades de la Escuela de Vacaciones se desarrollarán en las instalaciones del colegio público de Las Vegas, de manera general entre las 9.00 y las 14.00 horas, con un coste de 11 euros diarios. Asimismo, también cabe la posibilidad de contratar servicio de desayuno y cuidado desde las 7.30 hasta las 9.00 horas por 2,5 euros más y de comida también con personal supervisor entre las 14.00 y las 16.00 horas, con un incremento de otros 5 euros. La jornada completa, de 7.30 a 16.00 horas, tiene un coste de 18,50 euros por día. Además, el Ayuntamiento quiso detallar que existen bonificaciones del 25 por ciento para familias numerosas y para el segundo hermano matriculado además de una reducción a la mitad del coste por cada uno de los siguientes hermanos inscritos a partir del tercero.

Noticias relacionadas

Las instancias de matrícula se pueden descargar desde la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento (www.corvera.es) o recoger en las oficinas municipales de Atención al Ciudadano situadas en el centro Tomás y Valiente, centro Cultural de Trasona y registro General del Ayuntamiento. Una vez finalizado el período de matriculación el 6 de marzo y confirmado que se alcanza el cupo mínimo para el desarrollo de la actividad, se abrirá un periodo de subsanación del 10 al 12 de marzo. Del 16 al 20 de marzo deberá realizarse el abono correspondiente.