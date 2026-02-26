Corvera, con sus agrupaciones musicales: el consistorio patrocina a tres de las principales bandas del concejo

Corvera sigue apostando por su cultura. El consistorio ha firmado un acuerdo de patrocinio cultural con tres de las principales formaciones musicales del concejo, la Banda de Gaitas de Corvera, la Banda de Música de Corvera y la fanfarria "El Felechu", para apoyar a estas entidades. El consistorio invertirá 52.000 euros en un contrato que tiene vigencia durante 2026, con la posibilidad de prorrogarlo durante tres años. "Este acuerdo no es una inversión económica, es una apuesta decidida por nuestra cultura y por el trabajo constante que realizan nuestras agrupaciones musicales a lo largo de todo el año", subraya Iván Fernández, alcalde del concejo.

Con este convenio el Ayuntamiento garantiza la presencia de la música en actos institucionales, celebraciones populares y eventos culturales, reforzando la identidad sonora del concejo y el vínculo entre tradición y ciudadanía. Los contratos tendrán vigencia durante el año 2026 e incluyen la posibilidad de prórroga por un máximo de tres años adicionales, lo que aporta estabilidad a medio plazo a las agrupaciones. Entre las cláusulas figura la obligación de disponer de un repertorio propio que incorpore referencias a la historia musical del concejo, de la comarca y de Asturias, con el fin de preservar y difundir el patrimonio cultural. Además, se establece el compromiso de desarrollar actividades de sensibilización musical y de dinamización cultural dirigidas a la población. Otra de las condiciones recogidas en los contratos es la garantía de que, en cada actuación comprometida, participará al menos el 50% de los músicos integrantes de cada formación, asegurando así la calidad y representatividad de las actuaciones.

Fernández destaca que "la cultura, en este caso la música, forma parte del ADN de Corvera y estas formaciones son embajadoras del concejo en cada actuación, dentro y fuera del municipio". "Con este convenio damos estabilidad a tres colectivos que cumplen una función cultural, educativa y social de primer orden", indica el regidor, que afirma que el objetivo del Ayuntamiento es "seguir fortaleciendo el tejido cultural local, generando oportunidades para nuestros músicos y garantizando que la ciudadanía pueda disfrutar de una programación variada, de calidad y profundamente arraigada en nuestra tradición". "Con esta iniciativa consolidamos nuestro compromiso estratégico de apoyo estructural a las entidades culturales y, además, también es una forma de colaborar con el movimiento asociativo del concejo porque parte de las actuaciones que se recogen en estos acuerdos de patrocinio tienen lugar en diferentes actividades lúdico-festivas que organizan las asociaciones de los diferentes barrios y pueblos de Corvera", apunta.