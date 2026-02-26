Corvera prevé renovar íntegramente el césped de las pistas del parque Europa y Los Campos
"La reparación es una mejora importante pero no queremos quedarnos solo en parches", señala el alcalde, Iván Fernández
I. G.
El Ayuntamiento de Corvera ha acometido varias mejoras en las zonas deterioradas del césped de la pista de multideporte del Parque Europa, en Las Vegas, una labor que forma parte de las tareas de mantenimiento que se vienen realizando en la instalación deportiva. Los trabajos han incluido la retirada del césped y de la arena existentes además de la limpieza de la zona para la aplicación del adhesivo, la colocación de nuevo césped y el posterior aporte de arena en el área afectada. El Ayuntamiento enmarca esta intervención dentro de las labores ordinarias de mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas municipales.
No obstante, el gobierno prevé ejecutar una actuación de mayor alcance tendente a la sustitución integral del césped de esta pista multideportiva. "Estamos haciendo las tareas de mantenimiento que corresponden para que la instalación siga en condiciones óptimas. No queremos quedarnos solo en parches, nuestro compromiso es acometer la renovación total del césped de esta pista y de la de Los Campos”, indicó el alcalde, Iván Fernández.
El regidor destacó además que la reparación es "una mejora importante" para Las Vegas y para sus usuarios "que son sobre todo niños y jóvenes". "Queremos que la ciudadanía vea que actuamos de manera inmediata ante los desperfectos, pero también que existe una hoja de ruta clara para mejorar de forma definitiva la instalación”, ha añadido el alcalde corverano.
