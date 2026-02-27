Corvera reivindica el 8M con un programa que combina cultura, educación y movilización social

Corvera celebra el 8 de marzo con un variado programa de actividades que se extenderá durante casi un mes y que incluye propuestas culturales, actos educativos, espacios de memoria compartida, movilización social y formación en defensa personal. La agenda, que arranca hoy, viernes 27 de febrero, llegará hasta el domingo 22 de marzo y se realizarán actos en distintos puntos del concejo. Una pancarta reivindicativa lucirá en la fachada del edificio Tomás y Valiente, reforzando la visibilidad institucional del Día Internacional de la Mujer desde el lunes 2 al domingo 8.

La programación se abre con la inauguración de la exposición fotográfica “Y… soy mujer como tú”, a cargo de Difac, que podrá visitarse hasta el 10 de marzo en la sala de exposiciones del centro social y de mayores de Las Vegas. La muestra abre un calendario que busca “visibilizar la aportación de las mujeres en todos los ámbitos y reforzar el compromiso colectivo con la igualdad real”, indicó la concejala de Acción Social, Patricia Suárez.

La concejala subrayó que el 8M “no es solo una fecha simbólica, sino una jornada de reivindicación y de balance". "Queremos que el programa llegue a todas las edades y que combine cultura, reflexión y participación activa”, destacó Suárez, reconociendo la implicación de la comunidad educativa y del tejido asociativo del concejo. El centro social y de mayores de Las Vegas acogerá el miércoles 4 de marzo a las 18.00 horas una lectura poética teatralizada, “Iguales”, representada por los talleres de teatro de Personas Adultas de Corvera, acompañada por el grupo de pandereteras de Corvera.

El Llar acogerá la representación de “Descubriendo palabras”, de la compañía "Con Luz de Gas", galardonada con el "Premio Oh!" al Mejor Espectáculo Infantil 2026. La cita será el jueves 5 a las 12.30 horas. Al día siguiente, a las 11.00 horas en la pista anexa al instituto de Los Campos, el alumnado realizará la lectura del manifiesto del 8M. Por la tarde, a las 17.00 horas, el centro social y de mayores acogerá el encuentro intergeneracional “La mujer y lo sagrado”.

Para el domingo 8 de marzo, el Ayuntamiento facilita un autobús para la manifestación de Villaviciosa con salida a las 11.15 horas desde la plaza Cuatro Estaciones de Las Vegas. La programación cultural se retomará el viernes 20 de marzo con la representación de “Doña Marina”, de "Gato Negro Teatro y Música", en La Lechera. El programa se completa del 13 al 22 de marzo con talleres de defensa personal para mujeres (inscripción hasta el 10 de marzo), que se celebrarán en Los Campos, Cancienes, Trasona y el complejo deportivo de Las Vegas.

"Queremos que este 8M sea un punto de encuentro y también un impulso para seguir avanzando. Nuestro objetivo es que Corvera siga consolidándose como un concejo comprometido con los derechos de las mujeres y con una igualdad real y efectiva”, concluyó la concejala.