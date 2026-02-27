Los jubilados de Corvera visitan el Museo del Jurásico contra la soledad no deseada

El programa municipal "Corvera te acompaña" contra la soledad no deseada y para fomentar las relaciones sociales ha comenzado este año con una excursión al oriente asturiano. Un total de 150 jubilados y pensionistas del concejo participaron este viernes en una visita al Museo Jurásico de Asturias (MUJA), situado en el concejo de Colunga. Los participantes conocieron de primera mano la riqueza fósil del litoral asturiano y los hallazgos de icnitas y restos de dinosaurios que habitaron la zona hace aproximadamente 150 millones de años, en el Jurásico Superior. Tras el recorrido por el museo, la jornada continuó con una comida de convivencia en la localidad de Peón (Villaviciosa) y concluyó con una animada sesión de baile amenizada por un dj.

Es la tercera edición de "Corvera te acompaña” y cada año la actividad, apuntan desde el Ayuntamiento de Corvera, registra un alto nivel de participación, reflejo del interés y la implicación de las personas mayores en las actividades municipales. “La lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores es una prioridad para este equipo de gobierno", señaló la concejala de Acción Social, Patricia Suárez. "No se trata solo de organizar actividades puntuales, sino de desarrollar una estrategia estable durante todo el año que promueva el envejecimiento activo, refuerce los vínculos sociales y garantice que ninguna persona mayor se sienta sola en nuestro concejo”, añadió.

Suárez destacó además que estas actividades, como la jornada de convivencia con visita al MUJA incluido, "no solo combinan cultura, ocio y convivencia, sino que cumplen una función social fundamental: crear espacios de relación donde las personas mayores puedan compartir experiencias, fortalecer amistades y ampliar su red de apoyo”.