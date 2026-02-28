Éxito de participación en el taller de injertos de frutales en Corvera

Éxito de participación en el taller de injertos en árboles frutales organizado por el Ayuntamiento de Corvera. El cursillo, con más de veinte participantes y más de cuarenta asistentes en total, se ha convertido, mantienen desde el Consistorio, en un "claro ejemplo del interés creciente en mantener vivas las tradiciones agrícolas del territorio". Este taller estuvo pensado inicialmente para doce personas; sin embargo, el interés de los corveranos obligó al Ayuntamiento a organizar dos jornadas para dar cabida a las cuarenta personas inscritas en menos de una semana.

Según destacó el concejal Jorge Suárez, el Ayuntamiento de Corvera continúa consolidando su compromiso con la promoción de la cultura agraria y la conservación de las tradiciones rurales a través de su agenda agraria anual, "que desde hace años ofrece una amplia programación formativa dirigida a vecinos y vecinas del concejo". Esta agenda municipal incluye diversos cursos especializados como la formación para la obtención del carné fitosanitario, talleres de poda del manzano y acciones centradas en la agricultura tradicional basada en la huerta asturiana.

"Valoramos muy positivamente la respuesta de los corveranos, que demuestra que los vecinos y vecinas de Corvera desean seguir profundizando en el conocimiento de la cultura agraria. Por ello, reafirmamos la voluntad de continuar impulsando este tipo de campañas formativas, fundamentales para preservar el patrimonio rural y fomentar el relevo generacional en los cultivos domésticos", remarcó Suárez.