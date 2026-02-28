El único parque acuático de Asturias se prepara para la próxima temporada estival

Corvera ya trabaja para tener a punto su parque acuático en la temporada estival. El Ayuntamiento ha anunciado que se está instalando césped artificial en la parte trasera de la finca, lo que conlleva una inversión de 14.616 euros. Tal y como explican desde el Consistorio, los trabajos consisten en la retirada del firme actual y la ejecución de un nuevo soporte mediante capas que garantizan la estabilidad, nivelación y correcta evacuación de aguas para la posterior colocación del césped artificial en la parte posterior del PACO, el Parque Acuático de Corvera.

Dependiendo de las condiciones meteorológicas, los trabajos de reacondicionamiento estarán concluidos a mediados de marzo. Estas obras se enmarcan en el proceso de mejora continua del parque acuático y de su puesta en marcha de cara a su apertura, que está prevista para finales de mayo o comienzos del mes de junio.

“La decisión de ampliar las zonas con césped artificial responde a la experiencia positiva del pasado año y a las sugerencias recogidas entre los usuarios. Empezamos a preparar el PACO desde ya, escuchando esas sugerencias que nos han ido haciendo. El césped artificial nos ha funcionado muy bien y, de hecho, es donde vemos que la gente más utiliza el espacio. Estamos hablando de muchos metros cuadrados. Es una estrategia de mejora progresiva de las instalaciones, priorizando la seguridad, el confort y la durabilidad de los espacios más frecuentados por la ciudadanía. Con las mejoras que vamos a introducir, el PACO seguirá siendo uno de los equipamientos de referencia del municipio y de Asturias durante la temporada estival”, destaca el alcalde, Iván Fernández.

El regidor destaca el éxito de aceptación que está teniendo la instalación. "Se ha convertido en una alternativa exitosa de ocio y de entretenimiento, para los corveranos y corveranas, y también para los visitantes. En sus dos años de funcionamiento han sido casi 50.000 las personas que han disfrutado de esta instalación. Con estos trabajos, el equipo de gobierno quiere preparar el PACO de cara al próximo verano. Ya se concretarán las fechas, pero tenemos estimado abrirlo el último fin de semana de mayo o a principios de junio”, apunta.