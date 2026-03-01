El poeta corverano Berto García publica una segunda antología (bilingüe) de sus versos

Berto García es un poeta corverano muy prolífico. Es más, si hace poco más de un mes publicaba su primera antología de versos, "Xera" (editorial Cuatro Gotes) después de 20 años de trayectoria de, ahora ha sacado a la luz una segunda. La nueva se titula "Entropía", que "en física ye lo que mide la cantidá d'orde y desorde qu'hai nun sistema", y tiene la peculiaridad que es la primera vez en dos décadas que los poemas del autor de Las Vegas pueden leerse en castellano. Se trata de una edición bilingüe. El resto de su amplia bibliografía siempre ha estado escrita en asturiano. "Entropía, que edita Trea, tien los versos orixinales n'asturianu y tamién en castellán, asina podemos averanos a más llectores", destaca el corverano, que detalla que su otra antología, "Xera" es "complementaria" a "Entropía". Según explica García, la intención era que esta antología saliera a la luz antes de la pandemia, sin embargo, por diversas circunstancias, ha sido publicada ahora.

El poeta corverano entiende que esta nueva antología puede ser una buena manera de que los lectores de poesía en castellano puedan acercarse a la literatura en asturiano. "Ye una ferramienta", indica el autor que ha seleccionado un listado de más de sesenta de sus obras para "Entropía". Las traducciones al castellano son cosa de Carlos Suari, escritor que colaboró en 2007 con García en su poemario "Treslallende" y es además conocedor de su obra. "Ye la primer vez que los mios versos se tornen al castellán y Carlos Suari foi capaz de tresmitir la mesma idea, una idea asemeyada a la obra n'asturianu, ye verdá que los mios versos vense distintos en castellán", reflexiona el autor que entiende que "Entropía" está pensado para un público "más amplio".

Si bien este nuevo poemario de Berto García incorpora una novedad que la de incluir textos en castellano, el autor corverano mantiene una de sus señas de identidad, que es contar con otras voces en sus libros. Así, por ejemplo, el prólogo es cosa de José Ángel Gayol y el epílogo es obra de Marta Mori, que "dan otra visión" de sus versos. Ambos textos están en bilingüe, no ocurre lo mismo con la contraportada, que está solo escrita en castellano por el autor de las traducciones de los versos, es decir, por Carlos Suari.