El Aula móvil del programa Ruta digital llega a Las Vegas para formar en competencias digitales
La iniciativa Aula móvil, que estará en Las Vegas este martes, ofrece un espacio equipado con ordenadores y acompañamiento técnico para facilitar el primer contacto con la formación digital
I. G.
La plaza del Parque Europa de Las Vegas acoge esta semana una iniciativa gratuita de formación en competencias digitales denominada Aula móvil del programa Ruta digital, que es un plan desarrollado por la Cámara de Comercio de Oviedo en colaboración con la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
El aula móvil permanecerá este martes en el mismo emplazamiento en horario de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 horas. “Queremos destacar la importancia de este tipo de iniciativas para reducir la brecha digital, mejorar la empleabilidad y favorecer la autonomía digital de la ciudadanía", señaló la concejala de Desarrollo Local, Rocío Martínez, que visitó el Aula móvil este lunes por la mañana.
"La transformación tecnológica exige que todas las personas, independientemente de su edad o nivel de conocimientos, puedan acceder a una formación accesible, práctica y adaptada a sus necesidades. Desde el Ayuntamiento mantenemos una actitud de total colaboración y apoyo a este tipo de proyectos, poniendo a disposición los recursos necesarios y facilitando su desarrollo en nuestro municipio. Creemos firmemente en el trabajo conjunto para acercar oportunidades reales a nuestros vecinos y vecinas", añadió la edil corverana.
El Aula Móvil ofrece un espacio accesible, equipado con ordenadores y con acompañamiento técnico especializado, con el objetivo de facilitar el primer contacto con la formación digital.
