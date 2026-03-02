La sociedad de festejos de Trasona se disuelve y deja en el aire la celebración de una de las fiestas más populares de Corvera

La sociedad de festejos de Trasona ha comenzado los trámites para su disolución. La directiva de Sofetra, que es el acrónimo de esta asociación, adoptó esa decisión en su asamblea del pasado viernes 27 de febrero. ¿La razón? "La falta de relevo". Así lo explica el presidente de este colectivo, Bernardo Duarte, que lleva en el cargo desde casi los inicios del colectivo, allá por 2014.

Esta decisión no solo implica la disolución de una asociación de festejos, sino también la organización de uno de los atractivos del verano en el concejo, como es la ya tradicional comida de indianos, que salvo que haya otro colectivo o personas que quieran organizarlo, corre peligro real de desaparición. Y no solo la fiesta de indianos, también los festejos, verbenas y otras actividades que se celebran la última semana de julio en la parroquia de Trasona.

EN IMÁGENES | Popular comida de indianos en Trasona / Mara Villamuza

La comida de indianos, en la que los vecinos de Trasona visten de riguroso blanco para homenajear a aquellos antepasados que hicieron las Américas y regresaron al pueblo, comenzó en 2014. Esa celebración es uno de los principales atractivos de las entonces recuperadas fiestas de San Pelayo. Dado el éxito, la cita continuó año tras año a finales de julio, siempre enmarcada en el domingo festivo y con el entorno del centro sociocultural de Trasona como escenario. Las fiestas fueron oficialmente promovidas por Sofetra en 2015, un colectivo que se ha encargado de dar lustre a una reunión que cada verano reúne en el barrio a más de medio millar de personas.

Ya el pasado verano, la sociedad de festejos alertaba de su situación. Pedían ya un relevo y visto lo visto, esa reclamación no fue atendida, si bien algún miembro de la ejecutiva pedía realizar el último esfuerzo. Sin embargo, la mayoría optó por la disolución de la asociación. El día de la comida indiana, los jóvenes colaboran con la organización de la actividad, sin embargo, decían ya el pasado año: "Haría falta más implicación para las labores previas de preparación de las fiestas en general".