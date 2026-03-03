Corvera se suma al programa 'Comercio Verde de Asturias' para impulsar la sostenibilidad en los pequeños negocios

El Ayuntamiento de Corvera ya forma parte del programa “Comercio Verde de Asturias”, impulsado por el Principado de Asturias y Cogersa con el fin de orientar al pequeño comercio hacia modelos de negocio más sostenibles, eficientes y competitivos. Corvera es el cuarto concejo de Asturias en sumarse a esta iniciativa que este martes se ha presentado en el centro de día de Las Vegas.

“La adhesión de Corvera al programa 'Comercio Verde de Asturias' supone un paso firme en nuestra apuesta por un modelo de desarrollo económico más sostenible, innovador y competitivo. Nuestro comercio local es un pilar fundamental del tejido económico del concejo y queremos acompañarlo en los retos que plantea la transición ecológica", señaló la concejala de Desarrollo económico, Rocío Martínez, durante la presentación. "No hablamos solo de sostenibilidad ambiental, sino también económica. La formación, el asesoramiento técnico individualizado y los estudios energéticos permitirán a nuestros establecimientos reducir costes, optimizar recursos y fortalecer su competitividad en un contexto cada vez más exigente”, añadió.

La presentación ha contado además con la participación de Aránzazu González Montell, directora general de Empresa y Comercio; Iván Fernández, alcalde de Corvera; Begoña Fernández, concejala de Comercio; Paz Orviz, Gerente de Cogersa; Elisa Lesmes, técnica de Economía Circular de Cogersa; Ana Belén Casais, técnica medioambiental en Novotec; y Dori Hevia, presidenta de la asociación de comerciantes Apymec.

Estudio energético individualizado

Los establecimientos que se adhieran al programa "Comercio verde" recibirán formación específica y asesoramiento técnico sobre prevención, reducción y correcta gestión de residuos, así como con la incorporación de compras sostenibles y el impulso a proveedores locales. Además, contarán con un estudio energético individualizado para optimizar consumos y reducir costes, así como con un plan para medir y disminuir la huella de carbono generada por su actividad. Los comercios adheridos podrán además utilizar el distintivo "Comercio Verde Asturias" y obtendrán el reconocimiento Principado y Cogersa, como impulsores de esta iniciativa para impulsar la economía circular.

Noticias relacionadas

"Ser uno de los primeros municipios en este programa refleja nuestro compromiso con el comercio de proximidad y con la economía circular. Queremos que nuestras empresas estén preparadas para el presente y para el futuro", concluyó Rocío Martínez.