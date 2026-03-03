Las Vegas y Villalegre estrenan el nuevo puente de madera de La Serrería

Marisol Robledo, vecina de Villalegre, ha sido la primera persona en cruzar el nuevo puente de madera de La Serrería, instalado la mañana de este martes y para unir los concejos de Avilés y Corvera. La retirada y posterior instalación del nuevo impidió el paso a los viandantes de un lado a otro del río Arlós a través del transitado paso entre Villalegre y Las Vegas. Aún así, no pocas personas se ubicaron en ambos márgenes del río para admirar el trabajo de colocación de la estructura, de un peso aproximado de cuatro toneladas y unas dimensiones de 12,5 metros de largo y 2,75 de ancho. La colocación de la pieza requirió los trabajos de una grúa que elevó la estructura varios metros para encajarla en el espacio en el que se habilitada el antiguo paso con casi tres décadas de vida.

En imágenes: el nuevo puente de La Serrería, entre Villalegre y Las Vegas / Mario Canteli

La operación comenzó a primera hora de la mañana con la retirada de la vieja estructura gracias a una grúa. "Salió de una pieza", comentaban los trabajadores de la empresa encargada de construir primero la estructura y después encajarla para mantener la unión entre Villalegre y Las Vegas. Un camión la trasladó a la sede de Media Madera Ingenieros, que es la firma encargada de todo el proceso, y que está ubicada en el polígono de Tabaza II, en el vecino concejo de Carreño. Allí, cargaron la nueva estructura rumbo de nuevo a La Serrería. Un camión de gran envergadura trasladó el nuevo puente de madera hasta Villalegre. Para ello, previamente habían acordonado la zona para que ningún peatón alterara los trabajos.

Montaje del nuevo puente de La Serrería / I. G.

El concejal de Obras de Corvera, Jorge Suárez, detalló las novedades del nuevo puente. "La madera ya viene tratada con un antideslizante pero para asegurar más que no resbale, los trabajadores municipales colocarán en los próximos días una malla metálica, una rejilla, adosada al firme para garantizar aún más la seguridad", detalló minutos antes de que la grúa enganchara de nuevo la pieza para su traslado definitivo al lugar en el que se hallaba el antiguo puente, también de madera. La inclinación de la nueva estructura es considerablemente menor a la anterior, eso sí, seguirá siendo de forma cóncava.

La colocación del nuevo puente no pudo ser a la primera, cuestión que obligó a acercar un poco más la grúa para que la pluma tuviera algo más de movilidad. Una vez que el vehículo se trasladó aproximadamente un metro o quizá menos se consiguió el margen de maniobra suficiente para movilizar y colocar la pieza encinchada para evitar movimientos inesperados. Los trabajadores de Media Madera Ingenieros dieron el alto a la grúa y comenzaron su labor de ajustar la pieza para volver a unir ambos municipios por el paso de La Serrería. Adosaron el puente a la estructura y comenzaron a colocar las últimas maderas en ambos márgenes del tránsito para así dar por finiquitada su labor poco antes de las 14.30 horas. Esta empresa ha sido también la encargada de renovar el puente de La Chalana, en Laviana, entre otras infraestructuras similares.

Así las cosas, corveranos de Las Vegas y avilesinos de Villalegre y alrededores ya pueden pasear por una nueva estructura antideslizante que evitará sustos en las jornadas de lluvia.