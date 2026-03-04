Los vecinos de Avilés y Corvera, ante el estreno del nuevo paso de La Serrería: "No esperábamos que lo hicieran tan rápido, ha quedado muy guapo"

Los vecinos paseaban este miércoles comprobando el estado del nuevo puente de La Serrería, que une Avilés con Corvera, tomando fotos e incluso comentando entre ellos la nueva novedad en la zona como si se tratara de una gran infraestructura. Fue reemplazado este martes, algo "fenomenal, porque las tablas ya se estaban abriendo e incluso se hundían a nuestro paso", comentaba Charo Culebradas. Ella frecuenta mucho la plataforma, "como casi todos nosotros", y cree que "está precioso, me gusta mucho cómo lo han dejado", sentencia tras el estreno.

De acuerdo con ella está Luis Cirilo, quien se encontraba a mediodía a un lado del puente conversando con sus amigos: "Me parece muy bien que lo hayan cambiado, el otro ya estaba demasiado deteriorado". Además, el cambio de la estructura llegó como una sorpresa para él, pues "no me esperaba que lo hicieran tan rápido".

Todos los que pasan por allí están muy satisfechos con el cambio, ya que "el anterior estaba podrido, caminabas por él y bailaba demasiado, parecía peligroso", aseguró Rogelio López, quien paseaba junto a María Morillas. Y es que ella dice que "todo lo que sea un cambio a mejor, siempre es bienvenido y, además, esto beneficia a todo el mundo".

Los vecinos hablando en la nueva estructura. / M. O.

El nuevo puente permite a los corveranos de Las Vegas y a los avilesinos de Villalegre pasar de un lado del río Arlós al otro de manera más sencilla. Pesa alrededor de cuatro toneladas y tiene unas dimensiones de 12,5 metros de largo y 2,75 de ancho. Los trabajos de instalación requirieron una grúa que lo encajó en el espacio en el que se habilitaba el antiguo paso con casi tres décadas de vida.

Loli López añade que "es fundamental que este puente esté en buen estado, es esencial para que los de Las Vegas podamos ir hasta Villalegre. Si nos quitan esto, nos quitan el paso, prácticamente". Esto lo dice porque "hay otro puente, pero este es mucho más céntrico y se usa más". "Se trata de una vía de paso muy necesaria, la utilizamos muchísima gente y que lo hayan cambiado, nos pone muy contentos", cuenta Mari Paz Guerrero.

Antonio Povedano afirma que "cada vez que pasábamos por el antiguo puente nos daba miedo caer, todo estaba tan roto que daba mucha inseguridad ir por él". Por eso, "estamos muy conformes, ahora solo falta que cambien el otro también".

Por su parte, Ana Navas agradece que "sea mucho menos pronunciado, la subida y bajada del puente no es tan alta como lo era antes". Además, tiene en cuenta que "con el antiguo la gente se resbalaba mucho con las heladas o la lluvia, y ahora dicen que es antideslizante, por lo que el cambio es genial". Así lo dice también Montse Martínez, quien desea "que nadie patine, porque no es la primera vez que alguien se da un buen golpe al caerse en el otro puente". Y es que las dos creen que "ha quedado muy guapo" y que "es muy necesario que vayan cambiando las cosas que se estropean y que, después de un tiempo, a veces parece que no lo quieren mantener".

Iván Fernández y Jorge Suárez, en el nuevo puente de La Serrería. / A. C.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, y el concejal de Obras, Jorge Suárez, visitaron este miércoles por la mañana el nuevo puente como dos paseantes más. "Hasta la fecha, el Ayuntamiento venía asumiendo labores continuas de mantenimiento, pero los daños detectados aconsejaban una actuación preventiva para evitar un posible colapso o un cierre inesperado. Ayer completamos la instalación y ya podemos decir que el resultado es excelente", subrayó el regidor, quien no dudó en afirmar que la actuación no solo ha respondido a criterios técnicos: "Queremos mantener la esencia de uno de los espacios más icónicos del municipio".

Los vecinos ya pasean por el puente, sin embargo, la actuación de renovación del nuevo puente de La Serrería no ha finalizado. Es más, los trabajadores municipales colocarán en estos días una rejilla antideslizante de 2,50 metros de ancho para garantizar una mayor seguridad para los viandantes, detallaron Jorge Suárez e Iván Fernández.