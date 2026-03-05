La gran apuesta del gobierno regional por el saneamiento en el concejo de Corvera: 23.000 euros por vivienda para la zona rural

"Este es el mandato en el que más se está invirtiendo en la mejora y renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento del concejo", aseguró Iván Fernández, alcalde de Corvera, en su visita a las obras de saneamiento que el Principado está realizando en el núcleo de El Truébano. El gobierno regional ha invertido 23.000 euros por vivienda para poder conectar ocho hogares a la red municipal. Además, se instalarán dos colectores principales con una longitud conjunta de más de 500 metros de tubería, así como 15 pozos de registro y nueve acometidas domiciliarias. La inversión total ronda los 182.000 euros.

"Tanto el saneamiento como el abastecimiento son servicios públicos esenciales y su modernización es una prioridad estratégica en nuestra acción de gobierno. Se trata de infraestructuras básicas que garantizan calidad de vida, salud pública y desarrollo. Estas actuaciones nos permiten avanzar en la mejora de la red de suministro de agua y seguir extendiendo las redes de saneamiento, con un impacto directo en el bienestar de nuestros vecinos de las zonas rurales de Corvera. Demostramos con hechos que para nosotros es tan importante invertir en zonas urbanas con más habitantes, como en las zonas rurales en las que vive menos gente", sostuvo Fernández. El regidor valoró asimismo la participación vecinal para poder completar esta intervención. "Desde el equipo de gobierno mantuvimos reuniones con la asociación vecinal de Villa para informar sobre el alcance del proyecto", subrayó.

Noticias relacionadas

La intervención, que está previsto que finalice en dos meses, incluye igualmente la reposición de caminos, cierres y terrenos afectados por las obras, así como la restauración del terreno a su estado original una vez finalizados los trabajos. "En este concejo es estupendo trabajar. Ya hemos hecho las grandes arterías, ahora estamos centrados en la ingeniera a la puerta de casa", afirmó vanesa Mateo, directora general del Agua.