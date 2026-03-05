Corvera abre una oficina de apoyo a emprendedores para asesorar y acompañar en proyectos empresariales
La nueva oficina ubicada en el espacio coworking de Parque Astur, asesorará a emprendedores en la tramitación de las ayudas Leader Tique rural y Leader Tique asalariado, cuyo plazo finaliza el 17 de abril
I. G.
El Ayuntamiento de Corvera ha puesto en marcha una nueva oficina de apoyo a personas emprendedoras a través de la Agencia de Desarrollo Local (ADL). El objetivo de esta oficina es ofrecer asesoramiento técnico y acompañamiento profesional a quienes deseen iniciar o consolidar un proyecto empresarial en el concejo. El servicio se prestará en el Espacio coworking Corvera Crea, ubicado en el Centro Comercial Parque Astur, durante los lunes en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Aunque la oficina nace con vocación general de apoyo al emprendimiento, hasta el próximo lunes 17 de abril prestará especial ayuda en la tramitación de las ayudas Leader: Tique Rural y Tique Asalariado, cuyo plazo de solicitud ya está abierto y termina ese mismo 17 de abril.
Esta nueva oficina presta apoyo en la elaboración del plan de empresa, análisis de viabilidad, información sobre subvenciones y financiación, así como ayuda en la preparación de documentación administrativa, para aquellas personas que se acerquen con idea de nuevos emprendimientos. La oficina ubicada en el espacio coworking ofrecerá asesoramiento durante el próximo mes y medio, hasta el 17 de abril, sobre las ayudas Leader Tiques, convocadas por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria y financiadas por el fondo FEADER. Existen dos líneas de subvenciones. Por un lado está el Leader Tique Rural, destinado a personas desempleadas que creen su propio empleo como autónomas y mantengan la actividad durante cinco años y por otro, el LEADER Tique Asalariado, que se dirige a empresas que no hayan tenido personal contratado en los cinco años anteriores y que formalicen la contratación de una persona desempleada, debiendo mantener el empleo durante al menos dos años.
En el caso de Corvera, pueden acogerse a estas ayudas los proyectos ubicados en las parroquias rurales: Cancienes, Villa, Molleda y Solís.
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Celso Rodríguez, de Ership Alvargonzález: “No hay vuelta atrás, se va a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés”
- Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada
- Un nuevo puente de madera (de 4 toneladas) ya une Corvera y Avilés: una vecina de Villalegre fue la primera en cruzarlo
- Un histórico restaurante avilesino, a punto de reabrir: ya están contratando personal
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- El duro día a día de la familia de Carmen, luanquina de 14 años con una enfermedad ultrarrara: 'Necesitamos ayuda para poder tomar aire; ahora no quiere salir de casa, da patadas, tirones de pelo...
- Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior