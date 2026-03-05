Corvera abre una oficina de apoyo a emprendedores para asesorar y acompañar en proyectos empresariales

El Ayuntamiento de Corvera ha puesto en marcha una nueva oficina de apoyo a personas emprendedoras a través de la Agencia de Desarrollo Local (ADL). El objetivo de esta oficina es ofrecer asesoramiento técnico y acompañamiento profesional a quienes deseen iniciar o consolidar un proyecto empresarial en el concejo. El servicio se prestará en el Espacio coworking Corvera Crea, ubicado en el Centro Comercial Parque Astur, durante los lunes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Aunque la oficina nace con vocación general de apoyo al emprendimiento, hasta el próximo lunes 17 de abril prestará especial ayuda en la tramitación de las ayudas Leader: Tique Rural y Tique Asalariado, cuyo plazo de solicitud ya está abierto y termina ese mismo 17 de abril.

Esta nueva oficina presta apoyo en la elaboración del plan de empresa, análisis de viabilidad, información sobre subvenciones y financiación, así como ayuda en la preparación de documentación administrativa, para aquellas personas que se acerquen con idea de nuevos emprendimientos. La oficina ubicada en el espacio coworking ofrecerá asesoramiento durante el próximo mes y medio, hasta el 17 de abril, sobre las ayudas Leader Tiques, convocadas por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria y financiadas por el fondo FEADER. Existen dos líneas de subvenciones. Por un lado está el Leader Tique Rural, destinado a personas desempleadas que creen su propio empleo como autónomas y mantengan la actividad durante cinco años y por otro, el LEADER Tique Asalariado, que se dirige a empresas que no hayan tenido personal contratado en los cinco años anteriores y que formalicen la contratación de una persona desempleada, debiendo mantener el empleo durante al menos dos años.

En el caso de Corvera, pueden acogerse a estas ayudas los proyectos ubicados en las parroquias rurales: Cancienes, Villa, Molleda y Solís.