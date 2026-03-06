Declarada de utilidad pública la línea de alta tensión para el primer parque de baterías de Corvera

La Consejería de Industria ha dado luz verde a la declaración de utilidad pública para la instalación eléctrica de alta tensión que dará servicio al que será el primer parque de baterías del concejo de Corvera, denominado "Bess Pixín". La infraestructura prevista, con un presupuesto de algo más de 105.000 euros, contempla la instalación de un centro, en caseta prefabricada, con celdas modulares de alta tensión, y una línea subterránea de 22 kV y 665 metros de longitud, que irá empalmada con la existente en la zona de La Trapa. La línea discurrirá desde ahí hasta la parcela del centro comercial Parque Astur, en Trasona.

El Ayuntamiento de Corvera había anunciado a final de año la implantación de dos proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías, que sumaban entre ambos una inversión de 31 millones de euros y contarán con ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por un total de 6,4 millones.

El Consistorio recordaba entonces que se trataba de la primera instalación de este tipo de Asturias que cuenta con la autorización del Principado y con el aval de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que respalda su implantación en suelo industrial. El proyecto “Bess Pixín” conlleva una inversión total de 4 millones de euros y cuenta con una subvención de casi 2 millones, mientras que el más ambicioso, llamado “Broa-Tras”, prevé una inversión de 27 millones, de los que 4,5 millones son de ayudas.

Tipo de suelo

El Principado condicionó la autorización para instalar el parque a la adopción de medidas ambientales y de autoprotección, como la instalación de hidrantes propios para la extinción de incendios, control del ruido, eficiencia lumínica, mantenimiento de la vegetación y protección de las aguas subterráneas.

En el caso de Corvera, el suelo donde se emplazarán estos proyectos está calificado como industrial y cumple con las directrices del Principado y con el compromiso de autorizar únicamente este tipo de instalaciones en áreas ya previstas como industriales en el planeamiento urbanístico.

Noticias relacionadas

En fechas recientes, el Alcalde, Iván Fernández, explicó que "se habían presentado cinco iniciativas" en el concejo para parques de baterías. Dos de ellos –los que están en marcha– se desarrollarían en suelo industrial, "a una la que ya se le dio la autorización" (Bess Pixín), especificó y la otra es la que se conoció meses atrás ante la apertura del proceso de información ciudadana. "Los otros tres los rechazamos porque no eran en suelo industrial", apostilló Fernández, quien abundó al respecto: "En cumplimiento de nuestro compromiso con los vecinos, no íbamos a autorizar actividades de estas características en sitios que no estuviesen preparados para ello".