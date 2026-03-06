Nueva campaña de compostaje doméstico en Corvera: el Ayuntamiento y Cogersa promueven el reciclaje sostenible

Corvera se suma a una nueva edición de la campaña de Compostaje Doméstico, organizado en colaboración con COGERSA. Está destinada a residentes de todo el municipio que cuenten con huerta o jardín. El salón de actos del Centro Sociocultural de Las Vegas acogió este viernes a todas las personas inscritas en el curso, cuyo objetivo es conocer cómo manejar una compostadora doméstica y, de la misma manera, hacer compost de calidad.

El concejo se ha implicado en todas las ediciones del programa, sumando en total a 469 familias que forman parte de esta comunidad del compostaje sostenible. Tras la participación de los vecinos en el curso, recibirán la compostadora doméstica, con capacidad de alrededor 350 litros, un removedor metálico para airear los residuos, un pequeño cubo marrón para trasladar los residuos orgánicos y un saco de 5 litros de compost producido por Cogersa. Asimismo, contarán con seguimientos y asesoramiento por parte del servicio de educación ambiental de Cogersa.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, asegura que "este tipo de campañas representan un paso hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente". También dice que "se trata de un ejemplo claro de cómo podemos transformar nuestros hábitos diarios en acciones positivas para el planeta". Por último, declara que la iniciativa se enmarca dentro de "nuestra estrategia global de favorecer el reciclaje, de la misma manera que en zonas urbanas hemos colocado 150 contenedores para el reciclaje de materia orgánica y repartido llaves gratuitamente entre los vecinos para facilitar su uso".