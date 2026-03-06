Nueva campaña de compostaje doméstico en Corvera: el Ayuntamiento y Cogersa promueven el reciclaje sostenible
Los participantes en el programa de Corvera reciben una compostadora, un removedor, un cubo y compost ya producido, además de asesoramiento ambiental
M. O.
Corvera se suma a una nueva edición de la campaña de Compostaje Doméstico, organizado en colaboración con COGERSA. Está destinada a residentes de todo el municipio que cuenten con huerta o jardín. El salón de actos del Centro Sociocultural de Las Vegas acogió este viernes a todas las personas inscritas en el curso, cuyo objetivo es conocer cómo manejar una compostadora doméstica y, de la misma manera, hacer compost de calidad.
El concejo se ha implicado en todas las ediciones del programa, sumando en total a 469 familias que forman parte de esta comunidad del compostaje sostenible. Tras la participación de los vecinos en el curso, recibirán la compostadora doméstica, con capacidad de alrededor 350 litros, un removedor metálico para airear los residuos, un pequeño cubo marrón para trasladar los residuos orgánicos y un saco de 5 litros de compost producido por Cogersa. Asimismo, contarán con seguimientos y asesoramiento por parte del servicio de educación ambiental de Cogersa.
El alcalde de Corvera, Iván Fernández, asegura que "este tipo de campañas representan un paso hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente". También dice que "se trata de un ejemplo claro de cómo podemos transformar nuestros hábitos diarios en acciones positivas para el planeta". Por último, declara que la iniciativa se enmarca dentro de "nuestra estrategia global de favorecer el reciclaje, de la misma manera que en zonas urbanas hemos colocado 150 contenedores para el reciclaje de materia orgánica y repartido llaves gratuitamente entre los vecinos para facilitar su uso".
- Un nuevo puente de madera (de 4 toneladas) ya une Corvera y Avilés: una vecina de Villalegre fue la primera en cruzarlo
- Celso Rodríguez, de Ership Alvargonzález: “No hay vuelta atrás, se va a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés”
- Opositores denuncian 'irregularidades' en el proceso de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gozón
- Un histórico restaurante avilesino, a punto de reabrir: ya están contratando personal
- Evacúan un edificio de 20 viviendas en pleno centro de Avilés por un incendio en el portal: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera
- El duro día a día de la familia de Carmen, luanquina de 14 años con una enfermedad ultrarrara: 'Necesitamos ayuda para poder tomar aire; ahora no quiere salir de casa, da patadas, tirones de pelo...
- Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público
- Ladridos reivindicativos en Salinas: un centenar de amantes de los perros piden usar las playas en horario nocturno y más espacios en las ciudades para sus canes