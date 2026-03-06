El púgil corverano que conquista México: "Venir a la cuna del boxeo mundial y ganar un cinturón es una experiencia inolvidable"

"Venir a la cuna del boxeo mundial y ganar un cinturón es una experiencia inolvidable". Rubén Priede sigue dando pasos de gigante en su carrera como boxeador. El corverano se encuentra en estos momentos en México para hacer un campamento de entrenamientos de cara a su debut como profesional, que será el próximo 11 de abril en Las Vegas (Asturias). Aprovechando su estancia en el país azteca, participó en un torneo de jóvenes promesas mexicanas, donde consiguió hacerse con el cinturón. "Las sensaciones están siendo buenísimas", reconoce.

"Me llamaron para venir a un torneo en México y no lo dudé. Gané a mi rival por K. O. en el segundo asalto contra una de las promesas que tiene el boxeo de aquí", explica Priede, que presume con orgullo su cinturón. Y es que su rival fue el campeón de la pasada edición, por lo que tumbarle le hizo irse con el trofeo de vuelta a Corvera. "Las sensaciones están siendo muy buenas. Durante estos días pude hacer sparrings con boxeadores profesionales de aquí y me estoy encontrando genial", sostiene el corverano.

Priede destaca la buena acogida que ha tenido en tierras aztecas. "Es espectacular. La cultura de boxeo aquí es totalmente diferente a lo que se ve por España. Todavía no me he ido y ya tengo ganas de volver", sostiene el deportista, que se muestra encantado con su aventura. Además, cuenta que, a finales de año, apunta a regresar a México para vivir otra vez la experiencia. Todo ello antes de debutar como profesional, un reto que afronta con ilusión.

Este corverano empezó en el mundo del boxeo a los trece años. Antes se dedicaba al fútbol, llegando a hacerse un hueco dentro de una de las factorías más fructíferas de Asturias, la del Oviedo, pero él tenía clara cuál era su pasión. "Para que no se enterasen mis padres de que hacía boxeo, yo fingía que me iba a fútbol, pero en el cuarto de las calderas cambiaba la bolsa y me iba al gimnasio. Me pillaron cuando llamaron del equipo, que no estaba yendo a entrenar", recuerda Priede, que reconoce que le costó convencer a sus padres de que su pasión estaba encima de un cuadrilátero.

El boxeo, y en general los deportes de contacto, están en auge en los últimos años, algo que Priede destaca. "Me acuerdo que, cuando yo empecé, tenía que irme la mayoría de veces fuera para poder pelear. En Asturias había pocas peleas, ahora se nota mucho más boom", dice el joven, que se muestra a favor de eventos como el de Ibai Llanos, que organiza, una vez al año, una velada de influencers que tiene millones de visualizaciones. "Para que se mueva este deporte es algo que viene muy bien. En el gimnasio ya se nota, hay más niños que quieren probar. Lo ven por la tele y les llama", afirma.