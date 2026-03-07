Jairo Blanco, el taxista con un coche accesible en Corvera

El Ayuntamiento de Corvera ha hecho entrega simbólica de un cheque de 44.417 euros al taxista Jairo Blanco para la compra y adaptación de un vehículo que prestará servicio como taxi accesible en el concejo. Se trata de una subvención del Ayuntamiento para la adquisición y adaptación del vehículo. El acto contó también con la presencia de representantes de Difac (Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca), una entidad que trabaja por mejorar la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad.

La próxima puesta en marcha de este taxi adaptado ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Corvera y las cooperativas de taxis del municipio, con el objetivo de garantizar que el concejo cuente, al menos, con una licencia adaptada para personas con movilidad reducida, tal y como establece la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Doce licencias

Actualmente, Corvera dispone de 12 licencias de taxi. Una de ellas fue en su momento un vehículo adaptado, pero dejó de serlo, lo que hizo que el concejo se quedara sin ningún servicio accesible de este tipo. Ante esta situación, el Ayuntamiento mantuvo reuniones con las dos cooperativas de taxistas del concejo para encontrar una solución consensuada que permitiera recuperar este servicio sin necesidad de crear una nueva licencia.

Diálogo

“Hemos apostado por el diálogo y la colaboración con el sector para encontrar una solución que permita cumplir la normativa y, al mismo tiempo, mejorar el servicio que prestamos a la ciudadanía”, ha explicado el alcalde de Corvera, Iván Fernández. De esta manera, uno de los profesionales del taxi del municipio, Jairo Blanco, asumirá la adaptación del vehículo con el apoyo económico del Ayuntamiento, que financia la compra y adaptación mediante esta subvención municipal de 44.417 euros.

Para Iván Fernández: “Esta medida permitirá mejorar la movilidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida y avanzar en el compromiso municipal con la accesibilidad. Desde el ayuntamiento mantenemos cada año inversiones destinadas a mejorar la accesibilidad en el concejo, tanto en el espacio público como en los servicios municipales. Además, este acuerdo demuestra que el diálogo con los sectores profesionales permite encontrar soluciones que benefician al conjunto de la ciudadanía y mejoran la calidad de vida en Corvera”.